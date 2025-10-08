Фінансові новини
- 08.10.25
- 00:15
- RSS
- мапа сайту
Поставки бензину з Білорусі в РФ зросли у чотири рази за вересень – Reuters
23:56 07.10.2025 |
Експорт білоруського бензину до Росії залізничним транспортом у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Росія збільшила імпорт палива з Білорусі минулого року, щоб покрити дефіцит.
За даними джерел Reuters, постачання бензину залізничним транспортом з нафтопереробних заводів Білорусі на внутрішній ринок Росії минулого місяця зросло до 49 000 метричних тонн, або 14 500 барелів на добу, водночас поставки дизельного палива у вересні склали 33 000 тонн.
Транзит бензину з Білорусі для подальшого експорту через російські порти минулого місяця зріс приблизно на 1% до 140 000 тонн.
Білорусь використовує російські порти для перевантаження своїх нафтопродуктів з березня 2021 року відповідно до угоди про співпрацю, підписаної між Москвою і Мінськом.
Однак, за даними джерел і розрахунками Reuters, такі перевантаження в січні-вересні скоротилися майже на 40% в річному вимірі до 1,17 млн тонн через зниження обсягів переробки нафти.
Два нафтопереробні заводи Білорусі - Нафтанський і Мозирський - мають річну потужність 12 млн тонн кожен, або близько 240 000 барелів на добу. Але зазвичай вони виробляють близько 9 млн тонн на рік, або приблизно 180 000 барелів на добу.
