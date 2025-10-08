Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія почала платити за російську нафту в юанях, - Reuters

 

Трейдери, які пропонують російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних заводів оплати в юанях. Одна компанія вже здійснила оплату у китайській валюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, провідна індійська нафтова компанія Indian Oil Corp, контрольована державою, нещодавно здійснила оплату в китайській валюті за дві-три партії російської нафти.

Західні санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році, прискорили використання альтернативних валют, включаючи юань і дирхам ОАЕ, для розрахунків за нафтові угоди, в яких довгий час домінував долар.

У 2023 році індійські державні нафтопереробні заводи здійснили деякі платежі за російську нафту в юанях, але припинили це через невдоволення індійського уряду в період посилення напруженості у відносинах з Пекіном, хоча приватні нафтопереробні заводи продовжували використовувати китайську валюту.

Зараз трейдери, які мусили конвертувати платежі в дирхамах або доларах в юані, оскільки тільки ці валюти можна безпосередньо обміняти на рублі, необхідні для оплати виробникам, прагнуть усунути один дороговартісний етап з цього процесу.

Джерела Reuters також повідомили, що трейдери встановлювали ціни на російську нафту в доларах, щоб забезпечити дотримання цінового обмеження Європейського Союзу, і прагнули отримати еквівалентну оплату в юанях.

Зазначається, що платежі в юанях розширять доступність російської нафти для індійських державних нафтопереробних заводів, враховуючи, що деякі трейдери не приймають інші валюти.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3350  0,04 0,08
EUR 48,1500  0,14 0,29 48,1900  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес