Китай хоче збільшити запаси сирої нафти і будує додаткові резервуари – Reuters

Китай прискорив будівництво нафтових резервуарів у рамках кампанії зі збільшення запасів сирої нафти. Про це пише Reuters.

Державні нафтові компанії, включно з Sinopec та CNOOC, додадуть щонайменше 169 млн барелів сховищ на 11 об'єктах протягом 2025-го та 2026 років. З них сховища на 37 млн барелів уже побудовано. Згідно з розрахунками агентства після завершення будівництва нові об'єкти зможуть зберігати два тижні чистого імпорту сирої нафти.

За оцінками S&P Global Commodity Insight, Китай накопичував у середньому 530 000 барелів на день з початку 2025 року. Це поглинає надлишок світової пропозиції та підтримує ціни, оскільки група виробників ОПЕК+ домовилася збільшити видобуток.

Накопичення нафти Китаєм пов'язане, зокрема, з тим, що санкції проти Росії підкреслили вразливість імпорту нафти Пекіном. Китай є основним споживачем сирої нафти з Росії, а також з Ірану, зазначило агентство.

Китай востаннє публічно повідомляв про свої резервні потужності у 2017 році. Тоді Національне бюро статистики заявило про дев'ять баз зберігання загальною місткістю 238 млн барелів.

Два джерела повідомили Reuters, що Пекін прагне збільшити свої запаси, щоб покрити шість місяців імпорту (приблизно 2 млрд барелів). Для порівняння, США мали 404 млн барелів сирої нафти у своєму стратегічному нафтовому резерві на кінець серпня, хоча країна є найбільшим у світі виробником нафти і з 2019 року є чистим експортером.

Консалтингова компанія Kpler оцінила національні та комерційні запаси нафти Китаю на суші у 799 млн барелів на початок вересня, що на 109 мільйонів барелів більше, ніж на початку 2023 року. Аналітики Vortexa оцінили запаси, контрольовані державними компаніями, включно з запасами НПЗ, у 735 млн барелів (збільшення на 73 млн з початку 2023 року). Оцінки не враховують нафту, що зберігається на чотирьох підземних об'єктах, які, за повідомленням Reuters, станом на 2021 рік мали місткість 110 млн барелів.