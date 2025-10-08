Bloomberg: Атаки дронів по НПЗ змусили Росію експортувати нафту на межі можливостей

Упродовж останнього місяця постачання російської нафти морем залишалися біля 16-місячного максимуму. Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що удари українських дронів по нафтопереробних заводах РФ змушують Москву спрямовувати більше сировини на експорт.

За даними моніторингу танкерів, середній обсяг експорту з російських портів за чотири тижні до 5 жовтня становив 3,57 мільйона барелів на добу - лише на 80 000 менше за максимум травня 2024 року.

Через атаки ЗСУ по щонайменше 15 нафтопереробним заводам у європейській частині Росії виробництво палива в країні скоротилося до менше ніж 5 мільйонів барелів на добу - мінімуму з квітня 2022 року. Проте експорт сирої нафти зріс на пів мільйона барелів на добу.

Водночас можливості Росії для подальшого збільшення експорту обмежені: ключові порти - Приморськ, Новоросійськ та Усть-Луга - вже працюють майже на повну потужність.

Європейські країни тим часом посилюють тиск на так званий тіньовий флот Росії. Франція затримала танкер Boracay через порушення міжнародних правил, а Данія анонсувала додаткові перевірки суден, що проходять через її води.

За оцінками Bloomberg, тижневий дохід Росії від морського експорту нафти знизився до $1,53 млрд, а середня ціна нафти Urals впала до близько $54 за барель.