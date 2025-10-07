Фінляндія хоче ввести мита на весь російський імпорт, – МЗС

Фінляндія хоче запровадити тарифи на весь російський імпорт.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає TVP World.

"Фінляндія та Польща об'єднані не лише Балтійським морем, а й нашими спільними прагненнями зробити Європу безпечнішою та процвітаючою. Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці України та послабленні здатності Росії продовжувати свою агресивну війну", - написала Валтонен у соцмережі Х.

Як повідомлялося, в травні Фінляндія пропонувала запровадити тарифи на всі товари, що імпортуються з Росії до Європейського Союзу.

У червні фінська митниця почала розслідувати велику кримінальну справу щодо компанії зі сходу країни, яка у 2022-2023 роках постачала до Росії компоненти, що підпадають під санкції.