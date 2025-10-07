Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія хоче ввести мита на весь російський імпорт, – МЗС

 

Фінляндія хоче запровадити тарифи на весь російський імпорт.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає TVP World.

"Фінляндія та Польща об'єднані не лише Балтійським морем, а й нашими спільними прагненнями зробити Європу безпечнішою та процвітаючою. Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці України та послабленні здатності Росії продовжувати свою агресивну війну", - написала Валтонен у соцмережі Х.

Як повідомлялося, в травні Фінляндія пропонувала запровадити тарифи на всі товари, що імпортуються з Росії до Європейського Союзу.

У червні фінська митниця почала розслідувати велику кримінальну справу щодо компанії зі сходу країни, яка у 2022-2023 роках постачала до Росії компоненти, що підпадають під санкції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3350  0,04 0,08
EUR 48,1500  0,14 0,29 48,1900  0,13 0,27

Бізнес