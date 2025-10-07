Фінансові новини
- 07.10.25
- 23:13
У Росії різко зросли ціни на автомобілі та «паралельний імпорт»
17:50 07.10.2025 |
У вересні цього року в Росію вперше було ввезено за "паралельним імпортом" більше автомобілів, ніж офіційними каналами: 51% проти 49%. Зростають і ввезення, і ціни, і продажі машин: середньозважена ціна нового легкового автомобіля в РФ у вересні збільшилася на 4%, до 3,34 млн руб.
Про це повідомив гендиректор російського аналітичного агентства "Автостат" Сергєй Целіков, передає The Moscow Times.
Целіков називає три головні причини пожвавлення російського автомобільного ринку: розвантаження складів, на яких на початку року зібралося близько пів мільйона машин; виробники стали знижувати або зовсім скасовувати знижки, які активно давали навесні та влітку, а також подальше скасування частини пільг щодо сплати утилізаційного збору для приватних осіб із 1 листопада.
Знижки на деякі китайські марки кілька місяців тому сягали 0,8-1 млн руб., тобто були зіставні з вартістю нової Lada Granta. Тепер потреба у таких знижках зменшилася. Складські запаси поступово розпродаються і знижується частка продажів автомобілів попередніх років випуску, а вони дешевші за машини 2025 року.
У вересні-жовтні більшість дистриб'юторів підвищували ціни або скасовували знижки: за минулий тиждень ціни на популярні моделі Haval зросли на 50 тис. руб., Chery скасувала знижки в 200 тис. руб. на моделі Tiggo 7 Pro Max і Tiggo 7L, а Changan - узагалі майже всі знижки, які складали від 100 тис. до 300 тис. руб. за автомобіль.
Структура ринку зміщується у бік альтернативних поставок - це важлива причина зростання цін. Частка "паралельного імпорту" у вересні досягла рекордного рівня. У результаті в Росію було завезено 33,6 тис. нових іномарок - на 15% більше, ніж місяцем раніше (29,3 тис.).
Загалом частка автомобілів глобальних брендів у вересні в продажах нових автомобілів (не старше трьох років) у Росії зросла з травневих 8% майже до 12%.
Зростати ж вона почала чітко після того, як Мінпромторг РФ анонсував плани підвищення утильзбору. Глава Мінпромторгу Росії Антон Аліханов попередив про можливе підвищення утильзбору на потужні автомобілі в червні, а проєкт постанови уряду відомство опублікувало 12 вересня.
Якщо проєкт буде ухвалено, то вже з листопада плата за ввезення іномарок потужністю від 160 л зросте мінімум на 800 тис. руб. Зараз фізособи можуть привезти для особистого користування один автомобіль на рік, за який сплачують збір за пільговою ставкою 3,6-5,4 тис. руб.
На думку Целікова, у зв'язку з очікуваним підвищенням утильзбору в жовтні варто чекати на продовження активного зростання ринку, зокрема імпорту "некитайських" марок, але після підвищення утильзбору в листопаді ця тенденція, швидше за все, припиниться.
Як повідомлялося, російська влада реалізувала загрозу зібрати гроші на підтримку автопрому з росіян, які самі ввозять автомобілі з-за кордону. Так, Мінпромторг РФ підготував проєкт ухвали уряду, що з листопада вводить прогресивну шкалу утилізаційного збору при ввезенні автомобіля для особистих потреб, прив'язану до потужності двигуна, а не до його об'єму, як зараз.
До того стало відомо, що через кризу на російському авторинку від початку року припинили роботу близько 550 автосалонів та шоурумів у Росії.
При цьому в Держдумі Росії запропонували замінити чинний транспортний податок на нову схему - платити не за володіння автомобілем, а за кожен кілометр його використання.
У вересні повідомлялося, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" знизив плани виробництва автомобілів Lada у 2025 році до 300 тисяч одиниць.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.
