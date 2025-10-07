Авторизация

У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

 

Європейський Союз запропонував ввести санкції щодо трьох фірм, які надали фальшиві свідоцтва про реєстрацію під прапорами певних країн танкерам "тіньового флоту" Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на відповідні документи.

У них йдеться, що ці організації надали реєстрацію під фальшивими прапорами Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена щонайменше восьми суднам, які потрапили під санкції.

Водночас жодна з трьох територій не вказана в так званому Паризькому реєстрі офіційних прапорів, а це означає, що вони фактично не надають такі послуги.

Обмеження можуть включити до 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який наразі обговорюють. Він також передбачає обмеження щодо приблизно 120 додаткових суден "тіньового флоту" (таким чином, їхня загальна кількість може сягнути понад 560), а також обмеження щодо кількох організацій у третіх країнах, які дозволяють Росії торгувати енергоресурсами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3350  0,04 0,08
EUR 48,1500  0,14 0,29 48,1900  0,13 0,27

