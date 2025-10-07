Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів
17:39 07.10.2025 |
Європейський Союз запропонував ввести санкції щодо трьох фірм, які надали фальшиві свідоцтва про реєстрацію під прапорами певних країн танкерам "тіньового флоту" Росії. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на відповідні документи.
У них йдеться, що ці організації надали реєстрацію під фальшивими прапорами Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена щонайменше восьми суднам, які потрапили під санкції.
Водночас жодна з трьох територій не вказана в так званому Паризькому реєстрі офіційних прапорів, а це означає, що вони фактично не надають такі послуги.
Обмеження можуть включити до 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який наразі обговорюють. Він також передбачає обмеження щодо приблизно 120 додаткових суден "тіньового флоту" (таким чином, їхня загальна кількість може сягнути понад 560), а також обмеження щодо кількох організацій у третіх країнах, які дозволяють Росії торгувати енергоресурсами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: Атаки дронів по НПЗ змусили Росію експортувати нафту на межі можливостей
|Фінляндія хоче ввести мита на весь російський імпорт, – МЗС
|Данія хоче обмежити соцмережі для дітей до 15 років
|У Росії різко зросли ціни на автомобілі та «паралельний імпорт»
|У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів
|Рада ЄС затвердить нові правила позбавлення безвізу з Євросоюзом 17 листопада
|Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах