Добробут 1% найбагатших американців досяг рекордних $52 трлн у II кв.
15:51 07.10.2025 |
Статки 1% найбагатших громадян США за останній рік збільшилися на 7%, або на $4 трлн, і досягли рекордних $52 трлн на кінець другого кварталу, говориться у звіті Федеральної резервної системи (ФРС).
Обсяг активів, що належать 10% найзаможніших американців, на кінець червня досяг $113 трлн, що також є рекордним показником за всю історію його підрахунку.
На 1% найбагатших американців припало 29% усіх активів, що належать американським домогосподарствам. Ця частка слабо змінилася за останні 25 років - у 2000 році показник становив 28%. Американці зі статками понад $2 млн, які становлять 10% найбагатших громадян, володіють 67% активів.
Зростання добробуту за останній рік зафіксовано в усіх групах населення США, зазначається в дослідженні ФРС. Так, статки найбідніших 50% американців за 12 місяців до кінця червня зросли на 6%.
Головним чинником зростання добробуту серед найзабезпеченіших верств населення став підйом фондового ринку. Вартість акцій і часток в інвестиційних фондах, що належать 10% найбагатших американців, за рік збільшилася з $39 трлн до понад $44 трлн. На цю групу припадає 87% таких паперів в обігу.
Кількість надбагатих американців зі статками, що перевищують $30 млн, за перше півріччя зросла на 6,5%, до 208 тис., пише CNBC із посиланням на дослідження Altrata.
Згідно з таким критерієм, у Штатах проживає 41% усіх надбагатих громадян світу.
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
ТОП-НОВИНИ
Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
NYT: Пентагон зняв вимогу зі ЗМІ погоджувати дані перед публікацією
|Добробут 1% найбагатших американців досяг рекордних $52 трлн у II кв.
Молдова стала частиною європейської системи платежів SEPA
FT: ЄС досяг згоди, щоб обмежити поїздки російських дипломатів
Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
Бізнес
ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
Нідерландський суд зобов'язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам'ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах