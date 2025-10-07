Добробут 1% найбагатших американців досяг рекордних $52 трлн у II кв.

Статки 1% найбагатших громадян США за останній рік збільшилися на 7%, або на $4 трлн, і досягли рекордних $52 трлн на кінець другого кварталу, говориться у звіті Федеральної резервної системи (ФРС).

Обсяг активів, що належать 10% найзаможніших американців, на кінець червня досяг $113 трлн, що також є рекордним показником за всю історію його підрахунку.

На 1% найбагатших американців припало 29% усіх активів, що належать американським домогосподарствам. Ця частка слабо змінилася за останні 25 років - у 2000 році показник становив 28%. Американці зі статками понад $2 млн, які становлять 10% найбагатших громадян, володіють 67% активів.

Зростання добробуту за останній рік зафіксовано в усіх групах населення США, зазначається в дослідженні ФРС. Так, статки найбідніших 50% американців за 12 місяців до кінця червня зросли на 6%.

Головним чинником зростання добробуту серед найзабезпеченіших верств населення став підйом фондового ринку. Вартість акцій і часток в інвестиційних фондах, що належать 10% найбагатших американців, за рік збільшилася з $39 трлн до понад $44 трлн. На цю групу припадає 87% таких паперів в обігу.

Кількість надбагатих американців зі статками, що перевищують $30 млн, за перше півріччя зросла на 6,5%, до 208 тис., пише CNBC із посиланням на дослідження Altrata.

Згідно з таким критерієм, у Штатах проживає 41% усіх надбагатих громадян світу.