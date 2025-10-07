Фінансові новини
Молдова стала частиною європейської системи платежів SEPA
15:47 07.10.2025 |
Молдова відсьогодні, з 6 жовтня, стала частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA - Single Euro Payments Area), що об'єднує 41 країну і дозволяє здійснювати транскордонні платежі в євро на тих самих умовах та за тими самими тарифами, що й усередині Європейського Союзу.
Як наголосила губернаторка Національного банку Молдови Анка Драгу, "новий статус знімає адміністративні бар'єри та приносить європейські стандарти у повсякденне життя громадян та бізнесу", передає Point.
Приєднання до SEPA означає, що перекази в євро стануть швидшими, безпечнішими і дешевшими, а іноді - безкоштовними.
Якщо раніше міжнародний переказ міг коштувати від 20 до 200 євро, тепер тарифи будуть зіставні з європейськими - лише кілька євро або безкоштовно, залежно від банку. Це дозволить сім'ям отримувати грошові перекази з-за кордону швидше та дешевше.
Для компаній SEPA усуває адміністративні бар'єри та знижує транзакційні витрати, підвищуючи конкурентоспроможність та полегшуючи торгівлю з партнерами з ЄС, куди прямує понад 60% експорту Молдови.
Минулого року між Молдовою та країнами SEPA було проведено близько 830 тис. транзакцій на загальну суму 11,8 млрд євро, що складає щодня понад 3,2 тис. платежів на 45 млн євро.
Наразі вісім комерційних банків Молдови беруть участь у SEPA.
Молдова розпочала процес приєднання до SEPA 30 січня 2024 року, подавши офіційну заяву до Європейської ради з платежів (EPC). 6 березня поточного року EPC схвалив включення Молдови до географічної зони SEPA, відзначивши значні успіхи країни у приведенні нормативної бази до європейських стандартів.
Як повідомлялося, в серпні Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови домовилися про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2027 року.
У травні стало відомо, що Молдова отримає від ЄС фінансову допомогу на 1,9 млрд євро у межах "Плану розвитку Молдови".
