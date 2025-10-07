FT: ЄС досяг згоди, щоб обмежити поїздки російських дипломатів

Уряди країн ЄС домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах Європейського Союзу у відповідь на зростання кількості спроб диверсій, які, за розвідданими, часто очолюють шпигуни під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомило видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Згідно із запропонованими правилами, російські дипломати, які працюють у столицях країн ЄС, будуть зобов'язані повідомляти інші уряди про свої плани подорожей перед тим, як перетнути кордон країни, де вони акредитовані.

Ініціатива, яку просуває Чехія, є частиною нового пакета санкцій, що його готує Брюссель у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Для ухвалення пакета потрібна одностайна підтримка держав-членів. За словами двох осіб, поінформованих про переговори, Угорщина - остання країна, яка виступала проти цього заходу - зняла своє вето.

За даними розвідок ЄС, російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують агентурою або операціями за межами країни, де вони акредитовані, щоб уникнути нагляду контррозвідки.

Уряд Чехії наполягає на введенні таких обмежень ще з травня минулого року. Прага вже заборонила в'їзд кільком російським дипломатам, підозрюваним у причетності до розвідувальної діяльності. Втім, сотні дипломатів і далі акредитовані в сусідній Австрії - і звідти можуть легально перетинати кордон із Чехією.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що обмеження необхідні для відновлення принципу взаємності.

"Немає сенсу в тому, щоб російський дипломат, акредитований в Іспанії, міг приїхати до Праги, коли йому заманеться. Ми повинні застосовувати сувору взаємність у видачі короткострокових дипломатичних віз відповідно до Віденської конвенції", - сказав Ліпавський виданню.

30 вересня уряд Чехії ухвалив рішення заборонити в'їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.

Втім, юридичне затвердження нового пакета санкцій може затриматися через суперечку, пов'язану з пропозицією Австрії додати ще один пункт, який передбачає зняття санкцій з активів, пов'язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки, яких австрійський банк Raiffeisen зазнав у Росії.

За словами посадовців, посли щонайменше з дванадцяти інших столиць минулого тижня заявили, що не підтримають пакет, якщо до нього буде включено австрійську пропозицію. Подальші переговори мають відбутися у середу.