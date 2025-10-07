Авторизация

Відновлювана енергія вперше обійшла вугілля за обсягом генерації у світі

 

Вітрові та сонячні електростанції у світі вперше цього року виробили більше електроенергії, ніж вугільні електростанції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на звіт глобального енергетичного аналітичного центру Ember.

Зазначається, що за перші шість місяців 2025 року відновлювані джерела енергії випередили зростаючий світовий попит на електроенергію, що призвело до незначного зниження використання вугілля та газу.

У першій половині 2025 року у світі виробили майже на третину більше сонячної енергії, ніж за аналогічний період 2024-го, що дозволило задовольнити 83% зростання глобального попиту на електроенергію. Виробництво вітрової енергії зросло більш ніж на 7%, а загальне зростання відновлюваних джерел уперше дозволило їм витіснити викопне паливо.

Згідно зі звітом Ember, Китай та Індія, значною мірою, відповідальні за сплеск використання відновлюваних джерел енергії, тоді як США та Європи більше покладалися на викопне паливо.

Китай випередив увесь світ за виробництвом відновлюваної енергії. Це призвело до 2% падіння використання викопного палива країною у першій половині року, порівняно з тими ж місяцями 2024 року.

За той самий період Індія збільшила виробництво відновлюваної енергії більш ніж утричі, порівняно з попитом на електроенергію, який цього року був значно меншим. Це призвело до падіння споживання вугілля та газу на 3,1% та 34% відповідно.
 

