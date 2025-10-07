Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Туреччина веде перемовини щодо нових АЕС із Штатами та Китаєм - Ердоган
11:59 07.10.2025 |
Туреччина має намір реалізовувати інші проєкти у сфері ядерної енергетики, окрім АЕС "Аккую", і вже триває процес їхнього обговорення із США та Китаєм.
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на форумі з енергоефективності, який відбувся сьогодні в Стамбулі, повідомляє Укрінформ з посиланням на адміністрацію президента.
"Будівництво 63 реакторів триває у 15 країнах, включаючи Туреччину. Ми, якщо Бог дасть, дуже скоро отримаємо першу електроенергію з АЕС «Аккую». У нас також є інші проєкти атомних електростанцій, окрім «Аккую», і наші обговорення щодо них тривають», - сказав Ердоган.
Президент Туреччини зазначив, що обговорював це питання зі своїми колегами як під час своєї поїздки до Китаю, так і під час нещодавньої поїздки до США.
«Меморандум про стратегічне співробітництво в галузі цивільної ядерної енергетики, який ми підписали зі Сполученими Штатами, є угодою, що базується на співпраці в мирній ядерній енергетиці. Ця угода передбачає розвиток технологій наступного покоління, таких як передові реакторні технології та малі модульні реактори», - повідомив президент Туреччини.
Він також вказав на те, що ядерна енергія в Туреччині буде використовуватися не лише для виробництва електроенергії, але й у різних галузях, таких як медицина, сільське господарство, дослядницькі роботи та промислове теплопостачання.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Росія претендувала на реалізацію ще одного проєкту з будівництва АЕС в Туреччині. Але влітку цього року стало відомо, що санкції США та проблеми з фінансуванням "Росатома" зривають роботу на АЕС "Аккую" - російський персонал повертається додому через затримки із зарплатою, а компанія шукає інвесторів для продажу своєї частки. Зустріч та підписання меморандуму із США відбулися 25 вересня, коли президент Туреччини зустрічався із президентом США у Білому домі. Мова про участь Росії в проєктах з будівництва нових АЕС вже не йде.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Відновлювана енергія вперше обійшла вугілля за обсягом генерації у світі
|Росія уночі била по енергоінфраструктурі чотирьох регіонів
|Американська економіка на голці бульбашки ШІ — звіт Deutsche Bank
|Туреччина веде перемовини щодо нових АЕС із Штатами та Китаєм - Ердоган
|Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО
|Індія анонсувала запуск цифрової рупії
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах