Туреччина веде перемовини щодо нових АЕС із Штатами та Китаєм - Ердоган

 

Туреччина має намір реалізовувати інші проєкти у сфері ядерної енергетики, окрім АЕС "Аккую", і вже триває процес їхнього обговорення із США та Китаєм.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на форумі з енергоефективності, який відбувся сьогодні в Стамбулі, повідомляє Укрінформ з посиланням на адміністрацію президента.

"Будівництво 63 реакторів триває у 15 країнах, включаючи Туреччину. Ми, якщо Бог дасть, дуже скоро отримаємо першу електроенергію з АЕС «Аккую». У нас також є інші проєкти атомних електростанцій, окрім «Аккую», і наші обговорення щодо них тривають», - сказав Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що обговорював це питання зі своїми колегами як під час своєї поїздки до Китаю, так і під час нещодавньої поїздки до США.

«Меморандум про стратегічне співробітництво в галузі цивільної ядерної енергетики, який ми підписали зі Сполученими Штатами, є угодою, що базується на співпраці в мирній ядерній енергетиці. Ця угода передбачає розвиток технологій наступного покоління, таких як передові реакторні технології та малі модульні реактори», - повідомив президент Туреччини.

Він також вказав на те, що ядерна енергія в Туреччині буде використовуватися не лише для виробництва електроенергії, але й у різних галузях, таких як медицина, сільське господарство, дослядницькі роботи та промислове теплопостачання.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Росія претендувала на реалізацію ще одного проєкту з будівництва АЕС в Туреччині. Але влітку цього року стало відомо, що санкції США та проблеми з фінансуванням "Росатома" зривають роботу на АЕС "Аккую" - російський персонал повертається додому через затримки із зарплатою, а компанія шукає інвесторів для продажу своєї частки. Зустріч та підписання меморандуму із США відбулися 25 вересня, коли президент Туреччини зустрічався із президентом США у Білому домі. Мова про участь Росії в проєктах з будівництва нових АЕС вже не йде.
 

