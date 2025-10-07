Авторизация

Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО

Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО

 

У Туреччині розпочато реалізацію масштабного проєкту зі створення технологічної бази для виробництва систем протиповітряної оборони. Об'єкт, що зводиться у столиці країни, Анкарі, після завершення стане найбільшим центром виробництва систем ППО в Європі. Про це виданню "Укрінформ" повідомила турецька оборонна компанія Aselsan.

За даними компанії, інвестиції у проєкт становитимуть близько 1,5 млрд доларів США. Будівля матиме 735 тисяч квадратних метрів закритих площ і розміщуватиметься на території кампусу площею 6,5 млн квадратних метрів. Перші виробничі лінії планують ввести в експлуатацію до середини 2026 року.

Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО

 Турецький ЗРК SİPER

Нова база стане головним майданчиком для виробництва та інтеграції багаторівневої національної системи протиповітряної та протиракетної оборони Туреччини, відомої під назвою "Сталевий купол". Тут здійснюватиметься розробка і випуск ключових комплексів, зокрема SİPER, HİSAR та KORKUT, а також радарів MURAD AESA, підсистем ALP і PUHU, засобів радіоелектронної боротьби, систем управління та електрооптичних технологій наведення.

Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО

 Турецький ЗРК HISAR-O

Крім виробничих потужностей, база функціонуватиме як комплексний оборонний кампус. У його складі передбачені науково-дослідні лабораторії, центри інтеграції та випробувань, а також інфраструктура для підтримки життєвого циклу продукції.

За інформацією компанії Aselsan, об'єкт стане платформою для розробки нових рішень у сфері радіолокації, інтелектуальних боєприпасів, комунікаційних технологій та застосування штучного інтелекту в оборонній галузі.

Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО

 Турецька СЗУ Korkut

Нещодавно ми повідомляли, що Росія пропонує Туреччині викупити назад комплекси С-400, які Анкара придбала у 2017 році за $2,5 млрд та отримала у 2019-му. Повідомляється, що Туреччина може погодитись на цей крок, адже країна паралельно розвиває власну систему "Сталевий купол", що зменшує залежність від російських технологій.
За матеріалами: mezha.media
 

