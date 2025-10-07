Індія анонсувала запуск цифрової рупії

Індія готується до запуску національної цифрової валюти, яка буде забезпечена Резервним банком Індії (RBI) і використовуватиме технологію блокчейн. Про це заявив міністр торгівлі та промисловості Піюш Гоял на зустрічі в Досі.

За його словами, ініціатива спрямована на створення безпечної, швидкої та прозорої платформи для транзакцій, аналогічної рішенням зі стейблкоїнами в США.

Цифрова рупія стане офіційною валютою, що має державну гарантію, як і традиційні банкноти. Водночас він наголосив, що Індія не має наміру заохочувати використання приватних криптовалют, таких як біткоїн, які не забезпечені активами і не регулюються державою.

Гоял пояснив, що нова система дасть змогу відстежувати і підтверджувати кожну транзакцію, що допоможе знизити ризики відмивання грошей та інших незаконних операцій. Він також зазначив, що цифрова інфраструктура RBI слугуватиме фундаментом для подальшої цифровізації фінансового сектора.

За даними Chainalysis, Індія вже є світовим лідером за темпами впровадження криптовалют і цифрових платежів. Однак уряд під керівництвом Нарендри Моді проявляє обережність, вважаючи за краще розвивати державні рішення замість лібералізації приватних токенів.

Перехід до цифрової валюти розглядається як крок до підвищення ефективності платіжних систем і зниження залежності від готівки. Влада очікує, що проєкт зміцнить позиції Індії як одного з технологічних лідерів Азії у сфері цифрових фінансів.

Розробка цифрової рупії вписується в стратегію Індії з модернізації фінансової інфраструктури та розширення доступу до банківських послуг. У довгостроковій перспективі проєкт може стати інструментом для міжнародних розрахунків із партнерами в Азії та на Близькому Сході.

Уряд розглядає можливість інтеграції нової валюти в систему цифрової ідентифікації Aadhaar. Це дасть змогу спростити доступ громадян до державних послуг і підвищити прозорість фінансових потоків.

Нагадаємо, ми писали, що Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах.