Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія анонсувала запуск цифрової рупії

 

Індія готується до запуску національної цифрової валюти, яка буде забезпечена Резервним банком Індії (RBI) і використовуватиме технологію блокчейн. Про це заявив міністр торгівлі та промисловості Піюш Гоял на зустрічі в Досі.

За його словами, ініціатива спрямована на створення безпечної, швидкої та прозорої платформи для транзакцій, аналогічної рішенням зі стейблкоїнами в США.

Цифрова рупія стане офіційною валютою, що має державну гарантію, як і традиційні банкноти. Водночас він наголосив, що Індія не має наміру заохочувати використання приватних криптовалют, таких як біткоїн, які не забезпечені активами і не регулюються державою.

Гоял пояснив, що нова система дасть змогу відстежувати і підтверджувати кожну транзакцію, що допоможе знизити ризики відмивання грошей та інших незаконних операцій. Він також зазначив, що цифрова інфраструктура RBI слугуватиме фундаментом для подальшої цифровізації фінансового сектора.

За даними Chainalysis, Індія вже є світовим лідером за темпами впровадження криптовалют і цифрових платежів. Однак уряд під керівництвом Нарендри Моді проявляє обережність, вважаючи за краще розвивати державні рішення замість лібералізації приватних токенів.

Перехід до цифрової валюти розглядається як крок до підвищення ефективності платіжних систем і зниження залежності від готівки. Влада очікує, що проєкт зміцнить позиції Індії як одного з технологічних лідерів Азії у сфері цифрових фінансів.

Розробка цифрової рупії вписується в стратегію Індії з модернізації фінансової інфраструктури та розширення доступу до банківських послуг. У довгостроковій перспективі проєкт може стати інструментом для міжнародних розрахунків із партнерами в Азії та на Близькому Сході.

Уряд розглядає можливість інтеграції нової валюти в систему цифрової ідентифікації Aadhaar. Це дасть змогу спростити доступ громадян до державних послуг і підвищити прозорість фінансових потоків.

Нагадаємо, ми писали, що Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах.

Індія анонсувала запуск цифрової рупії
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3200  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,09 0,19 48,2300  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес