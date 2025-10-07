Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мерц: Путін веде гібридну війну проти Німеччини

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) визнав, що нині президент Росії Володимир Путін провадить гібридну війну проти Європи й Німеччини. Відповідну заяву Мерц зробив у понеділок, 6 жовтня, в ефірі ток-шоу Pinar Atalay, що транслювалося німецькими приватними телеканалами ntv і RTL, котрі обидва належать медіахолдингу Bertelsmann.

"Він веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх", - зазначив Мерц.

Мерц розповів причину підтримки України Європою і Німеччиною

За словами Мерца, Путін прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову". "Саме тому ми підтримуємо Україну", - пояснив Мерц. За його словами, саме в інтересах Німеччини - захищати політичний порядок відкритих, вільних суспільств у Європі. На запитання ведучої, чи провадить Путін війну проти Німеччини, Мерц відповів: "Він веде проти нас гібридну війну".

Мерц також прокоментував зростання кількості інцидентів із безпілотниками в Німеччині та по всій Європі. "Ми знаємо про загрозу", - запевнив він. За його словами, Путін хоче залякати та посіяти страх. "Ми не дозволимо себе залякати і будемо ефективно захищатися від цієї загрози", - пообіцяв керівник німецького уряду. "Росія є щонайменше жорстким супротивником і ворогом нашого політичного порядку", - додав Мерц.

На запитання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну, Канцлер відповів: "Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну".

Гостра суперечка Мерца з Орбаном

На тлі цього Мерц розповів, що минулого тижня мав досить гостру суперечку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Копенгагені.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", - пояснив Мерц. На такий закид Мерц відповів Орбану, що той торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, був у Києві, а потім у Москві. "І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - пояснив свою позицію німецький канцлер.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3200  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,09 0,19 48,2300  0,09 0,19

