Мерц: Путін веде гібридну війну проти Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) визнав, що нині президент Росії Володимир Путін провадить гібридну війну проти Європи й Німеччини. Відповідну заяву Мерц зробив у понеділок, 6 жовтня, в ефірі ток-шоу Pinar Atalay, що транслювалося німецькими приватними телеканалами ntv і RTL, котрі обидва належать медіахолдингу Bertelsmann.

"Він веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх", - зазначив Мерц.

Мерц розповів причину підтримки України Європою і Німеччиною

За словами Мерца, Путін прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову". "Саме тому ми підтримуємо Україну", - пояснив Мерц. За його словами, саме в інтересах Німеччини - захищати політичний порядок відкритих, вільних суспільств у Європі. На запитання ведучої, чи провадить Путін війну проти Німеччини, Мерц відповів: "Він веде проти нас гібридну війну".

Мерц також прокоментував зростання кількості інцидентів із безпілотниками в Німеччині та по всій Європі. "Ми знаємо про загрозу", - запевнив він. За його словами, Путін хоче залякати та посіяти страх. "Ми не дозволимо себе залякати і будемо ефективно захищатися від цієї загрози", - пообіцяв керівник німецького уряду. "Росія є щонайменше жорстким супротивником і ворогом нашого політичного порядку", - додав Мерц.

На запитання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну, Канцлер відповів: "Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну".

Гостра суперечка Мерца з Орбаном

На тлі цього Мерц розповів, що минулого тижня мав досить гостру суперечку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Копенгагені.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", - пояснив Мерц. На такий закид Мерц відповів Орбану, що той торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, був у Києві, а потім у Москві. "І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - пояснив свою позицію німецький канцлер.