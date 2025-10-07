Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія та Китай планують відновити пряме авіасполучення після п'ятирічної перерви

 

Індія та Китай в жовтні 2025 року мають намір відновити пряме авіасполучення після більш ніж п'ятирічної паузи. Індійський лоукостер IndiGo відновить щоденні рейси 26 жовтня між Колкатою на сході Індії та Гуанчжоу на півдні Китаю, пише ЦТС.

Призупинення прямих рейсів датується початком пандемії COVID-19 у 2020 році.

Навіть після послаблення пандемічних обмежень у всьому світі рейси між Індією та Китаєм так і не відновилися, частково через політичну напруженість, спричинену прикордонними суперечками та різким погіршенням двосторонніх відносин.

У серпні 2025 року дві країни домовилися про відновлення повітряного сполучення, але на той час конкретної дати початку не було оголошено.

Очікується, що інші маршрути, включаючи Делі - Гуанчжоу, будуть відкриті за умови отримання регуляторних дозволів та наявності слотів.

Роками мандрівники між Індією та Китаєм здійснювали рейси через треті країни (Сінгапур, Бангкок, Гонконг тощо), що збільшувало час та вартість подорожей.

Повернення прямих рейсів скоротить час подорожі та потенційно знизить вартість авіаквитків.

Спостерігачі вважають цей крок обережним: обидві сторони стежитимуть за результатами початкових рейсів, перш ніж розширювати операції далі.
Ключові теги: Індія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3200  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,09 0,19 48,2300  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес