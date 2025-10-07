Фінансові новини
Індія та Китай планують відновити пряме авіасполучення після п'ятирічної перерви
10:24 07.10.2025 |
Індія та Китай в жовтні 2025 року мають намір відновити пряме авіасполучення після більш ніж п'ятирічної паузи. Індійський лоукостер IndiGo відновить щоденні рейси 26 жовтня між Колкатою на сході Індії та Гуанчжоу на півдні Китаю, пише ЦТС.
Призупинення прямих рейсів датується початком пандемії COVID-19 у 2020 році.
Навіть після послаблення пандемічних обмежень у всьому світі рейси між Індією та Китаєм так і не відновилися, частково через політичну напруженість, спричинену прикордонними суперечками та різким погіршенням двосторонніх відносин.
У серпні 2025 року дві країни домовилися про відновлення повітряного сполучення, але на той час конкретної дати початку не було оголошено.
Очікується, що інші маршрути, включаючи Делі - Гуанчжоу, будуть відкриті за умови отримання регуляторних дозволів та наявності слотів.
Роками мандрівники між Індією та Китаєм здійснювали рейси через треті країни (Сінгапур, Бангкок, Гонконг тощо), що збільшувало час та вартість подорожей.
Повернення прямих рейсів скоротить час подорожі та потенційно знизить вартість авіаквитків.
Спостерігачі вважають цей крок обережним: обидві сторони стежитимуть за результатами початкових рейсів, перш ніж розширювати операції далі.
