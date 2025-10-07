Фінансові новини
07.10.25
12:00
RSS
мапа сайту
Трамп оголосив, що вводить нові мита на вантажівки
10:14 07.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп повідомив про запровадження 25% мита на ввезення середніх та великих вантажівок.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, з 1 листопада всі середні та важкі вантажівки, які ввозять до Сполучених Штатів з інших країн, будуть обкладатися митом розміром 25%.
Як пише Reuters, до більших транспортних засобів належать вантажівки доставлення, сміттєвози, комунальні вантажівки, громадський транспорт, маршрутні автобуси, шкільні автобуси, тягачі з причепом, а також напівпричепи та важкі професійні транспортні засоби.
Торгова палата США раніше закликала Міністерство торгівлі не запроваджувати нові тарифи на вантажівки, зазначивши, що п'ятьма основними джерелами імпорту є Мексика, Канада, Японія, Німеччина та Фінляндія, «усі з яких є союзниками або близькими партнерами Сполучених Штатів і не становлять загрози національній безпеці США».
Згідно з торговельними угодами, укладеними з Японією та Європейським Союзом, Сполучені Штати погодилися на 15-відсоткові тарифи на легкові автомобілі, але незрозуміло, чи зіткнуться вони з такою ставкою на більші транспортні засоби.
У вересні Трамп заявив про запровадження тарифів на важкі вантажівки з 1 жовтня. За його словами, мита захистять американських виробників від «недобросовісної зовнішньої конкуренції» і ці мита допоможуть підняти рівень американських компаній, як-от Peterbilt та Mack Trucks.
Нагадаємо, 1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових тарифів на імпорт розміром від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом. Для всіх країн, які не перелічені в додатку, залишається ставка розміром 10%, про яку Трамп оголосив 2 квітня.
