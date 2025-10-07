ЄС розглядає введення санкцій проти основної російської криптовалюти для транскордонних платежів - Bloomberg

Європейський Союз запропонував ввести санкції проти стейблкоїна A7A5, забезпеченого рублями, який пов'язаний із російськими суб'єктами, що перебувають під санкціями.

Як передає Укрінформ, з відповідними документами ознайомилося агентство Bloomberg.

Санкції заборонять будь-яку пряму або опосередковану участь розташованих в ЄС організацій та осіб у транзакціях із цим токеном. Згідно з документами, блок також має намір вжити заходів проти кількох банків у Росії, Білорусі та Центральній Азії за надання можливостей для здійснення транзакцій, пов'язаних із криптовалютою.

Європейська комісія дотримується політики не коментувати запропоновані санкції, доки їх не затвердять. Санкції ЄС потребують підтримки всіх держав-членів і можуть бути змінені до моменту ухвалення.

Токен A7A5 був розроблений компанією A7, яка займається транскордонними платежами і належить молдовському банкіру-втікачу Ілану Шору та російському державному банку «Промсвязьбанк». Компанія A7 та її дочірні підприємства допомагають російським підприємствам проводити міжнародні транзакції, які не можна виконати звичайним способом через санкції США, частково через російську криптовалютну біржу Garantex.

«Промсвязьбанк» потрапив під санкції Великої Британії, ЄС і США у 2022 році через вторгнення Росії в Україну. Garantex, який допомагав у створенні A7A5, також потрапив під санкції в 2022 році, а A7 - на початку цього року.

Згідно з розрахунками Elliptic, станом на 26 вересня в обігу перебувало 41,6 млрд токенів A7A5 на суму 496 млн дол. Загальна вартість усіх транзакцій A7A5 на цю дату становила 68 млрд дол.