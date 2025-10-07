Росія відновила криптоплатежі після санкцій США та провела операцій на $6 мільярдів - FT

Росія, ймовірно, з серпня змогла провести операції з криптовалютою на щонайменше 6 млрд доларів, успішно обійшовши санкції США.

Про це свідчить аналіз FT, передає Укрінформ.

Зазначається, що мова йде про криптовалюту A7A5, яку її творці називають першим стейблкойном, прив'язаним до рубля. Криптовалюта оберталася на біржі Grinex в Киргизстані, яка, в свою чергу, була створена як «наступниця» московської криптобіржі Garantex, яка в серпні потрапила під санкції США.

A7A5 є частиною зростаючої системи транскордонних платежів A7, створеної як альтернатива американській фінансовій системі, від якої російські кредитори були відрізані після вторгнення РФ в Україну.

Grinex є ймовірним наступником Garantex, яку правоохоронні органи США закрили в березні за «хакерство, використання програм-вимагачів, тероризм і наркоторгівлю». Grinex заперечує будь-який зв'язок з Garantex.

Після того, як Grinex потрапила до списку санкцій, адміністратори A7A5 видалили вміст двох пов'язаних з нею гаманців, де зберігалося 33,8 млрд токенів на $405 млн, або більше 80% від загальної кількості A7A5 в обігу. Баланси рахунків гаманців були обнулені за допомогою інструкції під назвою «destroyBlackFunds», яка позначає їхні токени як «dirtyShares».

Але незабаром після цього токени на ту саму суму були відтворені в новому гаманці, що фактично перенесло кошти. На відміну від звичайного переказу, цей метод розриває зв'язок між старими і новими рахунками, ускладнюючи встановлення зв'язку між токенами, на які були накладені санкції, і новоствореними, зазначається в матеріалі. Цей гаманець, названий TNpJj, був залучений до операції на суму 6,1 млрд доларів з серпня, як з'ясувала FT.

Гаманець має 11 контрагентів і здійснює перекази протягом робочого дня в Москві. Чат-бот A7A5 пропонує підтримку клієнтів «у будні дні з 10:00 до 20:00 за московським часом». Клієнти також можуть придбати токен за готівку в «позабіржовому відділенні Grinex», розташованому в московському хмарочосі - там же, раніше була адреса Garantex.

A7A5 і Grinex були зареєстровані в «дружньому» Киргизстані після того, як Tether, емітент найпопулярнішого із прив'язаних до долара США стейблкойнів USDT, заморозив токени на $28 млн, що зберігалися в гаманцях, пов'язаних із Garantex.

Минулого тижня російська влада надала A7A5 офіційний статус цифрового фінансового активу. Це дозволяє експортерам та імпортерам офіційно використовувати його через платформу, що належить російському державному "Промсвязьбанку", який, за даними емітента A7A5, забезпечує кожен токен рублем. "Промсвязьбанк", який фінансує оборонну галузь і перебуває під західними санкціями, також володіє 49-відсотковою часткою в мережі транскордонних платежів A7, яка швидко розширюється, зокрема в Африці.

Минулого місяця гендиректор банку Петро Фрадков повідомив Володимиру Путіну, що «ми створюємо систему транскордонних розрахунків на основі A7». Мережа також отримала значні кредити від російського ВЕБу, державного банку розвитку, який традиційно підтримує пріоритетні проєкти Кремля.

Мажоритарним власником та гендиректором A7 є Ілан Шор - молдовський олігарх-втікач, що проживає в Москві, який стверджує, що ця система за 10 місяців переказала понад 86 млрд доларів.

Загалом, A7 зараз може займати значну частину російського ринку транскордонних платежів, повідомили FT два фінансові фахівці, які працюють на цьому ринку. Окрім криптовалюти, мережа A7 також пропонує більш традиційні послуги, зокрема платежі за допомогою векселів.

«A7 швидко розширюється, значною мірою за рахунок кредитів від російських державних установ», - зазначила у своєму звіті лондонська некомерційна дослідницька група Centre for Information Resilience (CIR). Погіршення військової економіки Росії, ймовірно, збільшить «політичне значення» мережі в забезпеченні експорту, додала вона.