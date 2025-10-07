Росія вдвічі збільшить борг, щоб фінансувати війну проти України

Підвищення податків для росіян виявилося замало для того, щоб фінансувати розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. Відтак, російський уряд приготувався до масштабних запозичень, щоб звести бюджет цього року та наступних трьох років: сукупний дефіцит за чотири роки становить 14,2 трлн руб.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на проєкт трирічного бюджету Росії.

Як повідомляється, програма запозичень цього року екстрено збільшена на 2,2 трлн руб., російський Мінфін також збирається активно позичати в 2026-2028 роках.

Зрештою, 2028 року внутрішній держборг Росії зросте до 47,4 трлн руб. а загальний - до 53,8 трлн руб. - це в 2 та 1,9 раза більше, ніж на початку цього року.

Згідно з проєктом, у 2025 році російський уряд збільшить борг на 5,43 трлн руб. - у 1,7 раза більше, ніж планував спочатку. На наступний рік заплановано залучення 3,98 трлн рублів боргу, на 2027 рік - 3,79 трлн руб., на 2028 рік - 4,57 трлн руб. Разом: 17,7 трлн руб. за чотири роки.

З урахуванням держгарантій загальний внутрішній держборг Росії має збільшитися на 23,7 трлн руб. за 2025-2028 роки.

За рахунок позик російський уряд має намір покривати дефіцит скарбниці, якій у найближчі три роки доведеться витратити майже 40 трлн руб. на фінансування армії та закупівлю зброї.

Цього року, згідно з проєктом, витрати бюджету РФ перевищать доходи на 5,73 трлн руб. У 2026 році запланований дефіцит у 3,78 трлн руб., у 202 році - 3,18 трлн руб., у 2028 році - 3,51 трлн руб.

Залатати дірку за рахунок резервів уже неможливо: за три роки повномасштабної війни проти України ліквідна частина Фонду національного добробуту (ФНД) скоротилася втричі і трохи перевищує 4 трлн руб. Після падіння цін на нафту весняні поправки до цьогорічного бюджету передбачали витрачання з ФНД 447 млрд руб. на покриття нафтогазових доходів, яких не вистачає. Нові поправки вже не передбачають таких витрат (всього 0,6 млрд руб.), А наступні п'ять років ціна нафти, нижче за яку доводиться витрачати ФНД, зменшуватиметься на $1 на рік.

Президент РФ Владімір Путін вимагає від уряду "працювати над дохідною частиною". Уряд РФ другий рік поспіль підвищує податки, причому якщо з цього року зросли податок на прибуток та ПДФО для найзабезпеченіших (з доходами від 2,4 млн руб. на рік), то з наступного року збільшиться ПДВ, тобто це відчують уже всі росіяни - але цього замало. На доходи від приватизації, у тому числі продажу конфіскованих активів, влада Росії не розраховує.

Залишаються запозичення, тим більше, що Путін вважає низький держборг Росії і не бачить "нічого страшного" в тому, щоб збільшити дефіцит.

Формально борг Росії справді низький: на початку цього року він був 14,4% ВВП, до кінця року зросте до 17,7%, а 2028 року становитиме 19,5% ВВП, згідно з бюджетними проєктуваннями.

Однак можливості для запозичень у Росії обмежені. Зовнішні ринки для неї закриті, навіть китайські банки відмовилися розміщувати облігації російських компаній через загрозу західних санкцій. По суті, єдина можливість залучення коштів - продаж облігацій на внутрішньому ринку, де апетити Мінфіну РФ можуть задовольнити головним чином держбанки.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

До того Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки".

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни. Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.