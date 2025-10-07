Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 11:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У Росії кожен п'ятий ювелірний виріб виявився підробкою
09:48 07.10.2025 |
Ювелірний ринок Росії заповнений підробками - частка фальсифікованих і контрафактних товарів сягає 20% щорічного обороту, тобто всього 56 млрд руб.
Частка біжутерії, що продається під виглядом ювелірних виробів, у роздрібних мережах може становити 15% (до 42 млрд руб.) від усього обсягу, пише The Moscow Times.
При цьому виробів, де характеристики не відповідають заявленим, може бути значно більше - до 30%. Це може бути використання золота іншої проби, менш рафіновані метали, використання синтетичних мінералів.
Офіційно російська влада не розкриває обсяг нелегальних виробів, втім, загалом, за оцінками, оборот ювелірного ринку Росії досяг 281 млрд руб.
Магазини нерідко викривають продаж підробок. Так, 2024 року мешканка Москви заявила про плани позиватися до неназваної великої ювелірної мережі після того, як купила в одному з магазинів дешеву каблучку за ціною прикраси з діамантом. В іншому магазині працівниця продавала покупцям замість золотих прикрас вироби із позолотою. Люди переплачують за позолочені вироби, приймаючи їх за золото, або купують прикраси 375 проби замість заявленої 585.
Додаткова проблема - використання синтетичних каменів під виглядом натуральних: відрізнити фальшивий дорогоцінний метал, який містить до 30% золота, від натурального досить складно.
Однак із березня 2026 року в Росії набудуть чинності нові правила продажу ювелірних виробів. Проєкт постанови Мінфіну РФ зобов'яже продавців розміщувати друковану пам'ятку споживача з інструкціями з перевірки справжності виробу. У картці товару вказуватиметься обліковий номер у держсистемі та код у реєстрі.
Для монет запроваджується вимога про наявність етикетки з найменуванням, металом, масою та номером партії.
У Федеральній пробірній палаті РФ повідомили, що багато росіян поки не знають про можливість перевірки прикрас через QR-код або введення унікального ідентифікаційного номера. Російська влада розраховує, що ухвалення постанови підвищить поінформованість покупців і скоротить попит на тіньовому ринку. За оцінками експертів, витрати на виконання вимог становитимуть приблизно 800 руб. на виріб.
Раніше повідомлялося, що майже 30% взуття в Росії виявилися підробкою.
Окрім того, 85% вірменських коньяків, що поставляються на російський ринок, не відповідають чинним стандартам і є фальсифікатом.
Перед тим повідомлялося, що в Росії продажі контрафактної електроніки на маркетплейсах залишаються на рівні від 21% до 54% залежно від категорії пристроїв, хоча й знизилися за 2024 рік на 10%.
До того стало відомо, що російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату, незважаючи на масове запровадження маркування продукції. Цьому сприяють санкції, інфляція та так званий паралельний імпорт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Туреччина веде перемовини щодо нових АЕС із Штатами та Китаєм - Ердоган
|Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО
|Індія анонсувала запуск цифрової рупії
|Мерц: Путін веде гібридну війну проти Німеччини
|Індія та Китай планують відновити пряме авіасполучення після п'ятирічної перерви
|Трамп оголосив, що вводить нові мита на вантажівки
Бізнес
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»