У Росії кожен п'ятий ювелірний виріб виявився підробкою

Ювелірний ринок Росії заповнений підробками - частка фальсифікованих і контрафактних товарів сягає 20% щорічного обороту, тобто всього 56 млрд руб.

Частка біжутерії, що продається під виглядом ювелірних виробів, у роздрібних мережах може становити 15% (до 42 млрд руб.) від усього обсягу, пише The Moscow Times.

При цьому виробів, де характеристики не відповідають заявленим, може бути значно більше - до 30%. Це може бути використання золота іншої проби, менш рафіновані метали, використання синтетичних мінералів.

Офіційно російська влада не розкриває обсяг нелегальних виробів, втім, загалом, за оцінками, оборот ювелірного ринку Росії досяг 281 млрд руб.

Магазини нерідко викривають продаж підробок. Так, 2024 року мешканка Москви заявила про плани позиватися до неназваної великої ювелірної мережі після того, як купила в одному з магазинів дешеву каблучку за ціною прикраси з діамантом. В іншому магазині працівниця продавала покупцям замість золотих прикрас вироби із позолотою. Люди переплачують за позолочені вироби, приймаючи їх за золото, або купують прикраси 375 проби замість заявленої 585.

Додаткова проблема - використання синтетичних каменів під виглядом натуральних: відрізнити фальшивий дорогоцінний метал, який містить до 30% золота, від натурального досить складно.

Однак із березня 2026 року в Росії набудуть чинності нові правила продажу ювелірних виробів. Проєкт постанови Мінфіну РФ зобов'яже продавців розміщувати друковану пам'ятку споживача з інструкціями з перевірки справжності виробу. У картці товару вказуватиметься обліковий номер у держсистемі та код у реєстрі.

Для монет запроваджується вимога про наявність етикетки з найменуванням, металом, масою та номером партії.

У Федеральній пробірній палаті РФ повідомили, що багато росіян поки не знають про можливість перевірки прикрас через QR-код або введення унікального ідентифікаційного номера. Російська влада розраховує, що ухвалення постанови підвищить поінформованість покупців і скоротить попит на тіньовому ринку. За оцінками експертів, витрати на виконання вимог становитимуть приблизно 800 руб. на виріб.

Раніше повідомлялося, що майже 30% взуття в Росії виявилися підробкою.

Окрім того, 85% вірменських коньяків, що поставляються на російський ринок, не відповідають чинним стандартам і є фальсифікатом.

Перед тим повідомлялося, що в Росії продажі контрафактної електроніки на маркетплейсах залишаються на рівні від 21% до 54% ​​залежно від категорії пристроїв, хоча й знизилися за 2024 рік на 10%.

До того стало відомо, що російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату, незважаючи на масове запровадження маркування продукції. Цьому сприяють санкції, інфляція та так званий паралельний імпорт.