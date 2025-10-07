Авторизация

Центробанк РФ попередив росіян про пришвидшене зростання цін через нові податки

 

Підвищення податків, яке уряд Росії запланував на 2026 рік, і яке покриватиме витрати на війну проти України, прискорить інфляцію.

Про це пише The Moscow Times.

За словами заступника голови Центробанку РФ Олексія Заботкіна, 0,6-0,7 процентного пункту до зростання індексу споживчих цін додасть збільшення до 22% ставки ПДВ - ключового оборотного податку, який закладений у вартість майже всіх товарів і послуг у країні.

"Це моє особисте таке поточне очікування. Далі будемо дивитися за даними", - сказав Заботкін. Він додав, що кінцеві ціни будуть залежати від бажання бізнесу перекласти зростання податків на споживача.

За даними Росстату, на кінець вересня річна інфляція в Росії сповільнилася до 8% після 2-річного рекорду на рівні 10,3% в березні.

Мінекономрозвитку прогнозує, що до кінця року темпи зростання цін впадуть до 6,8%.

Крім підвищення ПДВ, влада готує радикальну податкову реформу для малого бізнесу. Поріг спрощеної системи оподаткування (ССО), яка дозволяє працювати без сплати ПДВ, буде знижений з 60 млн рублів річного виторгу до 10 млн.

Також заплановано скасування податкових пільг для IT-компаній, які зараз сплачують страхові внески за зниженою ставкою 7,6%.

У поточному році уряд РФ вже провів найбільшу за десятиліття податкову реформу: було підвищено податок на прибуток, введено диференційовану шкалу ПДФО, а крім того, зросли мита та акцизи, в тому числі на паливо.

Але цього, як пише видання, виявилося замало бюджету, якому в наступному році доведеться витратити 30% видатків на армію і майже 40% - на всі силові структури в РФ. Його нафтогазові доходи впали на 20%, а дефіцит, за останніми оцінками Мінфіну, майже вп'ятеро перевищить початковий план - 5,7 трлн рублів замість 1,2 трлн.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

