Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 11:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Центробанк РФ попередив росіян про пришвидшене зростання цін через нові податки
09:44 07.10.2025 |
Підвищення податків, яке уряд Росії запланував на 2026 рік, і яке покриватиме витрати на війну проти України, прискорить інфляцію.
Про це пише The Moscow Times.
За словами заступника голови Центробанку РФ Олексія Заботкіна, 0,6-0,7 процентного пункту до зростання індексу споживчих цін додасть збільшення до 22% ставки ПДВ - ключового оборотного податку, який закладений у вартість майже всіх товарів і послуг у країні.
"Це моє особисте таке поточне очікування. Далі будемо дивитися за даними", - сказав Заботкін. Він додав, що кінцеві ціни будуть залежати від бажання бізнесу перекласти зростання податків на споживача.
За даними Росстату, на кінець вересня річна інфляція в Росії сповільнилася до 8% після 2-річного рекорду на рівні 10,3% в березні.
Мінекономрозвитку прогнозує, що до кінця року темпи зростання цін впадуть до 6,8%.
Крім підвищення ПДВ, влада готує радикальну податкову реформу для малого бізнесу. Поріг спрощеної системи оподаткування (ССО), яка дозволяє працювати без сплати ПДВ, буде знижений з 60 млн рублів річного виторгу до 10 млн.
Також заплановано скасування податкових пільг для IT-компаній, які зараз сплачують страхові внески за зниженою ставкою 7,6%.
У поточному році уряд РФ вже провів найбільшу за десятиліття податкову реформу: було підвищено податок на прибуток, введено диференційовану шкалу ПДФО, а крім того, зросли мита та акцизи, в тому числі на паливо.
Але цього, як пише видання, виявилося замало бюджету, якому в наступному році доведеться витратити 30% видатків на армію і майже 40% - на всі силові структури в РФ. Його нафтогазові доходи впали на 20%, а дефіцит, за останніми оцінками Мінфіну, майже вп'ятеро перевищить початковий план - 5,7 трлн рублів замість 1,2 трлн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО
|Індія анонсувала запуск цифрової рупії
|Мерц: Путін веде гібридну війну проти Німеччини
|Індія та Китай планують відновити пряме авіасполучення після п'ятирічної перерви
|Трамп оголосив, що вводить нові мита на вантажівки
|ЄС розглядає введення санкцій проти основної російської криптовалюти для транскордонних платежів - Bloomberg
|Росія відновила криптоплатежі після санкцій США та провела операцій на $6 мільярдів - FT
Бізнес
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»