Росіян хочуть обкласти 20% податком за онлайн-покупки за кордоном

Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість (ПДВ) товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

Відповідний законопроєкт російське відомство опублікувало для громадського обговорення, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, у 2027 році ПДВ для таких товарів складе 5%, 2028 року - 10%, 2029 року - 15%, а з 2030 року - 20%. Сплачувати податок повинні іноземні продавці та російські маркетплейси, що реалізують зарубіжну продукцію.

Нововведення торкнеться всіх товарів, вартість яких не перевищує поріг безмитного ввезення в 200 євро.

До цього Мінпромторг РФ запропонував запровадити новий податок на продаж імпортних товарів через маркетплейси для продавців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, зокрема для індивідуальнх підприємців. Спочатку податком обкладатимуться товари, що маркуються системою "Чесний знак". Ідеться про більш ніж 20 різних категорій продукції, включно з одягом, технікою, парфумерією, медичними виробами, автомобільними шинами та іншим.

При цьому функції податкового агента будуть покладені на маркетплейси. Ставку передбачуваного податку в Мінпромторгу РФ не назвали, але зазначили, що він дозволить щороку поповнювати бюджет на 1 трлн руб.

Раніше Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни. Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.

Окрім того, у вересні росіяни масово отримали від російської податкової повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.