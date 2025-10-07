Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп розпорядився згорнути дипломатичні контакти з Венесуелою - NYT

 

Президент США Дональд Трамп розпорядився припинити дипломатичні контакти з урядом Ніколаса Мадуро та націлений на посилення військового протистояння з наркоторговцями із Венесуели.

Про це повідомляє в понеділок The New York Times із посиланням на американських чиновників, передає Укрінформ.

«Президент Трамп скасував зусилля з досягнення дипломатичної угоди з Венесуелою, що прокладає шлях до потенційної військової ескалації проти наркоторговців або уряду Ніколаса Мадуро»,- зазначає видання.

При цьому уточнюється, що переговори з урядом Мадуро вів спецпосланник президента й виконавчий директор Центру імені Кеннеді Ричард Гренелл, очоливши таким чином дипломатичні зусилля з американського боку. Однак під час зустрічі з високопоставленими військовими лідерами у четвер Трамп зателефонував Гренеллу та «доручив йому припинити всі дипломатичні контакти, в тому числі переговори з Мадуро».

За інформацією джерел, президент США розчарований тим, що Мадуро не погодився на вимоги Америки добровільно відійти від влади, а також, що венесуельська влада продовжує заперечувати свою причетність до наркоторгівлі. Американські чиновники заявили, що адміністрація Трампа розробила кілька військових планів ескалації. Ці операції також можуть включати плани примушення Ніколаса Мадуро залишити владу.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав Мадуро «нелегітимним» лідером і неодноразово посилався на обвинувальний акт США проти нього за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків.

Один із представників Білого дому заявив, що Трамп готовий використати «кожен важіль американської сили», щоби зупинити надходження наркотиків до США.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес