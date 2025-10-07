Фінансові новини
- 07.10.25
- 09:12
- RSS
- мапа сайту
Трамп розпорядився згорнути дипломатичні контакти з Венесуелою - NYT
09:01 07.10.2025
Президент США Дональд Трамп розпорядився припинити дипломатичні контакти з урядом Ніколаса Мадуро та націлений на посилення військового протистояння з наркоторговцями із Венесуели.
Про це повідомляє в понеділок The New York Times із посиланням на американських чиновників, передає Укрінформ.
«Президент Трамп скасував зусилля з досягнення дипломатичної угоди з Венесуелою, що прокладає шлях до потенційної військової ескалації проти наркоторговців або уряду Ніколаса Мадуро»,- зазначає видання.
При цьому уточнюється, що переговори з урядом Мадуро вів спецпосланник президента й виконавчий директор Центру імені Кеннеді Ричард Гренелл, очоливши таким чином дипломатичні зусилля з американського боку. Однак під час зустрічі з високопоставленими військовими лідерами у четвер Трамп зателефонував Гренеллу та «доручив йому припинити всі дипломатичні контакти, в тому числі переговори з Мадуро».
За інформацією джерел, президент США розчарований тим, що Мадуро не погодився на вимоги Америки добровільно відійти від влади, а також, що венесуельська влада продовжує заперечувати свою причетність до наркоторгівлі. Американські чиновники заявили, що адміністрація Трампа розробила кілька військових планів ескалації. Ці операції також можуть включати плани примушення Ніколаса Мадуро залишити владу.
Держсекретар США Марко Рубіо назвав Мадуро «нелегітимним» лідером і неодноразово посилався на обвинувальний акт США проти нього за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків.
Один із представників Білого дому заявив, що Трамп готовий використати «кожен важіль американської сили», щоби зупинити надходження наркотиків до США.
