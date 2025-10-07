Справа MH17: Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію російського «Сбербанку»

Верховний суд Сполучених Штатів 6 жовтня відмовився розглядати апеляцію російського «Сбербанку» на рішення суду нижчої інстанції від лютого, за яким родичі одного з пасажирів малайзійського «Боїнга», збитого над Донбасом влітку 2014 року, мають право вимагати в суді компенсації від «Сбербанку».

Позов до «Сбербанку» в квітні 2019 року подала родина Квінна Шансмана - одного з пасажирів рейсу з Амстердама до Куала-Лумпура, якому на момент загибелі було 18 років. Його сім'я звинуватила російський банк у тому, що той використав банківську систему США для переведення пожертв проросійському угрупованню «ДНР», яке, як згодом встановив суд у Нідерландах, збили «Боїнг» із російської зброї.

Таким чином, як стверджують родичі, «Сбербанк» можна притягнути до відповідальності за статтею про фінансування тероризму.

Російський банк наполягав у суді, що як державна організація не є підсудним у інших юрисдикціях, тобто на нього поширюється так званий суверенний імунітет.

Судді 2-го Окружного апеляційного суду Манхеттена у лютому 2025 року ухвалили рішення не на користь установи. «Сбербанк» оскаржив його у Верховному суді. Втім, той відмовився розглядати справу, що означає, що позов сім'ї Шансмана до «Сбербанку» може бути розглянутий по суті.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до катастрофи «Боїнга», але так і не представила свою конкретну версію того, що сталося.

У травні 2025 року рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала Росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Міжнародна слідча група, до якої входили представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, дійшла висновку, що літак був збитий проросійськими бойовиками із ЗРК «Бук», який був незадовго до цього ввезений з Росії. Суд у Нідерландах у листопаді 2022 року заочно засудив до довічного ув'язнення колишнього «міністра оборони» угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (псевдо Стрєлков) та ще двох осіб за звинуваченнями у навмисному знищенні літака та навмисному вбивстві. Ще одного фігуранта справи було виправдано.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над Донбасом у липні 2014 року. Внаслідок цього загинуло 298 людей; ця авіакатастрофа входить до десятки найбільших за кількістю жертв в історії.