Лекорню на прохання Макрона проведе переговори з партіями

Президент Франції Еммануель Макрон доручив у понеділок, 6 жовтня, Себастьєну Лекорню, який раніше цього дня подав у відставку з посади прем'єр-міністра, провести фінальні переговори з політичними партіями з метою стабілізації країни. Як повідомила пресслужба Єлисейського палацу, мета таких перемовин - перевірка можливостей для пошуку компромісів.

Як повідомив інформагенції AFP неназваний посадовець в адміністрації президента, Макрон доручив Лекорню "провести фінальні переговори до вечора середи, щоб визначити платформу дій та стабільності для країни".

Сам Лекорню згодом написав у соцмережі X, що він погодився виконати це прохання президента Макрона. "Я виконаю доручення президента республіки й востаннє проведу з політичними силами перемови для досягнення стабільності в країні", - запевнив Лекорню у дописі.

Тим часом неназваний чиновник у Єлисейському палаці повідомив, що Макрон готовий "взяти на себе відповідальність" у разі невдачі, що може бути натяком на призначення нових парламентських виборів, пише AFP.

Брюно Ле Мер залишає уряд

Водночас колишній міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер, чиє призначення на посаду міністра оборони прискорило відставку прем'єра Лекорню, у понеділок заявив, що залишає уряд задля того, щоб покласти край урядовій кризу.

Саме призначення Брюно Ле Мера викликало обурення правої партії "Республіканці", оскільки в ньому вбачають втілення економічної політики президента Макрона. "За таких умов я запропонував президентові негайно вийти зі складу уряду та передати мої обов'язки міністра оборони прем'єр-міністру (тобто Лекорню. - Ред.)", - написав Ле Мер у соцмережі X. "Президент прийняв мою пропозицію", - додав посадовець.

Як повідомлялося, напередодні ввечері Лекорню оголосив склад нового кабінету міністрів, запропонованого на заміну уряду Франсуа Байру, що пішов у відставку на початку вересня. В оголошений прем'єр-міністром склад уряду увійшла значна частина міністрів із попереднього уряду, тож сформований Лекорню кабінет негайно зазнав різкої критики опозиції.

Сам Лекорню, який очолював міністерство оборони в попередньому уряді Байру, отримав призначення на пост прем'єра 9 вересня. Лекорню став уже п'ятим прем'єр-міністром Франції протягом менш ніж двох років. 8 вересня парламент Франції - Національні збори - висловив недовіру уряду Франсуа Байру, який пропрацював на посаді очільника уряду дев'ять місяців, через його плани щодо запровадження жорсткої бюджетної політики з метою приборкання подальшого зростання держборгу.

Результати виборів 2024 року призвели до того, що прихильники Макрона не мають більшості в нижній палаті парламенту - Народних зборах. Тож жоден призначений Макроном уряд не може стабільно працювати без підтримки хоча б частини опозиції.