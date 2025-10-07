Фінансові новини
- 07.10.25
- 00:41
- RSS
- мапа сайту
Уряду Німеччини пропонують збільшити пенсійний вік до 73 років
22:59 06.10.2025 |
Науково-консультативна рада при федеральному уряді Німеччини запропонувала поступово підвищити пенсійний вік до 73 років з огляду на демографічні тренди.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
У своєму звіті науково-консультативна група, до складу якої увійшли чотири німецькі економісти, каже про нагальну необхідність реформування пенсійної системи.
Там додають, що в Німеччині вже тривалий час стагнує економічне виробництво через недостатнє зростання продуктивності та структурні демографічні проблеми.
"Нам доведеться працювати більше, якщо ми хочемо зберегти розмір системи соціального забезпечення, не залишаючи ще більшого тягаря для майбутніх поколінь. Пенсійний вік повинен бути пов'язаний з тривалістю життя", - кажуть автори.
Як приклад для наслідування експерти наводять Данію, де пенсійний вік залежить від очікуваної тривалості життя і, за нинішніми розрахунками, підвищиться до 70 років до 2040 року.
У Німеччині нині пенсійний вік становить 65 років, але вже до 2031 року має зрости до 67. З 2006 року він постійно коригується відповідно до очікуваної тривалості життя.
Як повідомлялось, у Німеччині помітили чіткий поділ за розміром жіночих пенсій на сході та заході країни, що пов'язано з різними реаліями і стилем життя у Східній і Західній Німеччині у минулому.
