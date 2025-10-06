Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Орбан не хоче вводити євро, бо вважає, що ЄС «розвалюється»
14:09 06.10.2025 |
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступив проти впровадження в Угорщині євро як валюти, оскільки вважає, що ЄС "розвалюється".
Про це Орбан заявив в інтерв'ю місцевому економічному порталу EconomX, повідомляє "Європейська правда".
Очільник уряду Угорщини переконаний, що його країні не варто пов'язувати себе тіснішими відносинами з Євросоюзом.
"Угорщина не повинна пов'язувати свою долю з Європейським Союзом тісніше, ніж зараз, і перехід на євро був би найтіснішим можливим зв'язком", - сказав він.
Орбан також переконаний, що Європейський Союз перебуває в скрутному становищі, і "саме зараз розвалюється".
На його думку, якщо не відбудеться радикальних змін, цей процес продовжиться, і Європейський Союз залишиться у минулому.
Угорщина, яка здебільшого залежить від ЄС у сфері торгівлі та модернізувала свою економіку за допомогою мільярдів євро з європейських фондів, наразі не відповідає умовам для прийняття євро.
Деякі з її сусідів, включаючи Польщу, Чехію та Румунію, також наразі залишаються поза межами єврозони.
При цьому варто зазначити, що 4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк остаточно схвалили вступ Болгарії в єврозону з 1 січня 2026 року, що зробить її двадцять першим членом цього валютного союзу.
Після цього Єврогрупа, об'єднання міністрів фінансів країн єврозони, підтримала рекомендацію до Ради Європейського Союзу щодо запровадження євро в Болгарії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Орбан не хоче вводити євро, бо вважає, що ЄС «розвалюється»
|Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб зупинити «тіньовий флот» РФ
|Французький уряд на чолі з Лекорню проіснував 14 годин
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts