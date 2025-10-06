ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю

Єврокомісія заявила, що ЄС має просувати власні платформи ШІ та скорочувати залежність від іноземних постачальників, готуючись представити новий план конкуренції зі США та Китаєм у глобальній гонці за революційною технологією.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Згідно з проектом, який бачила Financial Times, нова стратегія Єврокомісії "Apply AI" просуватиме європейські інструменти ШІ, щоб посилити безпеку і стійкість та підвищити промислову конкурентоспроможність блоку. У документі наголошується на необхідності поліпшити використання ШІ в охороні здоров'я, обороні та виробництві.

Комісія має намір "посилити суверенітет ЄС у сфері ШІ", прискорюючи розробку і застосування власних технологій, зокрема через політики, які "прискорять впровадження масштабованих і відтворюваних європейських генеративних рішень ШІ в органах держуправління", ідеться в проєкті.

У документі попереджають про "зовнішні залежності в ШІ-стеку" - інфраструктуру та ПЗ для створення, навчання та управління додатками ШІ, які "можуть бути використані як зброя" як державними, так і недержавними акторами, що створює ризики для ланцюгів поставок.

Такі занепокоєння посилилися після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, що розбурхало дискусії про залежність ЄС від американських технологій і заклики до цифрової автономії в Європі.

Тим часом Китай кидає виклик США як світовому лідеру в розвитку ШІ, посилюючи побоювання, що Європа матиме мало впливу на майбутнє використання технології.

Останніми роками в Європі з'явилася низка перспективних компаній ШІ - від французької Mistral до німецької оборонної Helsing. Водночас ЄС все ще покладається на США та Азію щодо значної частини ПЗ, апаратного забезпечення та критичної сировини для розвитку ШІ.

Для реалізації дій стратегії - зокрема підтримки впровадження ШІ у виробництві та медицині - Комісія мобілізує €1 млрд із наявних фінансових програм.