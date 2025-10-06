Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю

 

Єврокомісія заявила, що ЄС має просувати власні платформи ШІ та скорочувати залежність від іноземних постачальників, готуючись представити новий план конкуренції зі США та Китаєм у глобальній гонці за революційною технологією.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Згідно з проектом, який бачила Financial Times, нова стратегія Єврокомісії "Apply AI" просуватиме європейські інструменти ШІ, щоб посилити безпеку і стійкість та підвищити промислову конкурентоспроможність блоку. У документі наголошується на необхідності поліпшити використання ШІ в охороні здоров'я, обороні та виробництві.

Комісія має намір "посилити суверенітет ЄС у сфері ШІ", прискорюючи розробку і застосування власних технологій, зокрема через політики, які "прискорять впровадження масштабованих і відтворюваних європейських генеративних рішень ШІ в органах держуправління", ідеться в проєкті.

У документі попереджають про "зовнішні залежності в ШІ-стеку" - інфраструктуру та ПЗ для створення, навчання та управління додатками ШІ, які "можуть бути використані як зброя" як державними, так і недержавними акторами, що створює ризики для ланцюгів поставок.

Такі занепокоєння посилилися після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, що розбурхало дискусії про залежність ЄС від американських технологій і заклики до цифрової автономії в Європі.

Тим часом Китай кидає виклик США як світовому лідеру в розвитку ШІ, посилюючи побоювання, що Європа матиме мало впливу на майбутнє використання технології.

Останніми роками в Європі з'явилася низка перспективних компаній ШІ - від французької Mistral до німецької оборонної Helsing. Водночас ЄС все ще покладається на США та Азію щодо значної частини ПЗ, апаратного забезпечення та критичної сировини для розвитку ШІ.

Для реалізації дій стратегії - зокрема підтримки впровадження ШІ у виробництві та медицині - Комісія мобілізує €1 млрд із наявних фінансових програм.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес