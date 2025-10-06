Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
12:09 06.10.2025 |
Єврокомісія заявила, що ЄС має просувати власні платформи ШІ та скорочувати залежність від іноземних постачальників, готуючись представити новий план конкуренції зі США та Китаєм у глобальній гонці за революційною технологією.
Про це повідомляє агентство Financial Times.
Згідно з проектом, який бачила Financial Times, нова стратегія Єврокомісії "Apply AI" просуватиме європейські інструменти ШІ, щоб посилити безпеку і стійкість та підвищити промислову конкурентоспроможність блоку. У документі наголошується на необхідності поліпшити використання ШІ в охороні здоров'я, обороні та виробництві.
Комісія має намір "посилити суверенітет ЄС у сфері ШІ", прискорюючи розробку і застосування власних технологій, зокрема через політики, які "прискорять впровадження масштабованих і відтворюваних європейських генеративних рішень ШІ в органах держуправління", ідеться в проєкті.
У документі попереджають про "зовнішні залежності в ШІ-стеку" - інфраструктуру та ПЗ для створення, навчання та управління додатками ШІ, які "можуть бути використані як зброя" як державними, так і недержавними акторами, що створює ризики для ланцюгів поставок.
Такі занепокоєння посилилися після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, що розбурхало дискусії про залежність ЄС від американських технологій і заклики до цифрової автономії в Європі.
Тим часом Китай кидає виклик США як світовому лідеру в розвитку ШІ, посилюючи побоювання, що Європа матиме мало впливу на майбутнє використання технології.
Останніми роками в Європі з'явилася низка перспективних компаній ШІ - від французької Mistral до німецької оборонної Helsing. Водночас ЄС все ще покладається на США та Азію щодо значної частини ПЗ, апаратного забезпечення та критичної сировини для розвитку ШІ.
Для реалізації дій стратегії - зокрема підтримки впровадження ШІ у виробництві та медицині - Комісія мобілізує €1 млрд із наявних фінансових програм.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Орбан не хоче вводити євро, бо вважає, що ЄС «розвалюється»
|Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб зупинити «тіньовий флот» РФ
|Французький уряд на чолі з Лекорню проіснував 14 годин
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts