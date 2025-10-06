У США можуть розмістити зображення Трампа на монетах в $1

Портрет президента США Дональда Трампа може бути зображений на пам'ятній монеті номіналом 1 долар, випущеній Монетним двором США на честь 250-річчя Америки 2026 року.

Про це повідомляє CNN, інформує "Європейська правда".

Телеканал наводить перші ескізи монет, автентичність яких підтвердило Міністерство фінансів США.

"Жодних фейкових новин. Ці перші проєкти на честь 250-річчя Америки з президентом Трампом є справжніми. З нетерпінням чекаємо на подальші новини, як тільки закінчиться обструкціоністський шатдаун уряду Сполучених Штатів", - зазначив казначей США Брендон Біч.

На ескізах на аверсі монети зображений Трамп у профіль з написом "Liberty" вгорі, "In God we Trust" внизу та датами 1776 і 2026.

На реверсі - знамените зображення Трампа, який піднімає кулак після замаху на нього в Бултері, штат Пенсильванія, з написом "FIGHT FIGHT FIGHT" вгорі та американським прапором, що майорить за його головою.

Як зазначає телеканал, наразі незрозуміло, чи буде викарбувано монету з таким суперечливим дизайном, оскільки згідно із законодавством США, зображення чинного президента або колишнього президента, який ще живий, є протизаконним.

Президент може бути зображений на монеті не раніше, ніж через два роки після його смерті.

Напередодні 250-річчя Америки Конгрес ухвалив Закон про редизайн колекційних монет, який дозволяє викарбувати спеціальні монети номіналом 1 долар, щоб відзначити цю подію.

У законі, зокрема, йдеться, що "жодні портрети будь-яких осіб, живих або померлих, не можуть бути використані у дизайні реверсу зазначених монет".

Хоча Мінфін підтверджує, що проєкти з портретом Трампа з обох боків є справжніми, речник відомства підкреслив, що остаточний дизайн ще не обраний.

Речницю Білого дому Керолайн Левітт спитали на брифінгу, чи бачив Трамп перші ескізи монети зі своїм обличчям, на що вона відповіла: "Я не впевнена, чи бачив він їх, але я впевнена, що він буде в захваті".