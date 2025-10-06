Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Болгарії обмежили роль проросійського президента в призначенні глави спецслужби

 

Парламент Болгарії увечері у четвер проголосував за скасування повноважень президента щодо призначення голови Державного агентства національної безпеки (ДАНС).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Sofia Globe.

Національна асамблея Болгарії швидко схвалила в першому і другому читаннях поправки до Закону про Державне агентство національної безпеки.

Досі кандидатуру голову агентства пропонував уряд главі держави, який затверджував призначення указом. Тепер голову агентства обиратиме Національна асамблея за пропозицією уряду, а президентський указ більше не буде потрібний.

Поправки були ухвалені після протистояння між парламентською більшістю і президентом Болгарії Руменом Радєвим щодо призначення нового глави ДАНС.

Крім того, болгарський парламент також схвалив у першому читанні поправки, які забирають у президента повноваження призначати глав Державного агентства з технічних операцій і Державного агентства розвідки. Друге читання цих поправок очікується наступного тижня.

Румен Радєв відомий проросійськими поглядами та критикою підтримки України. Через тривалу політичну нестабільність у країні він мав значний вплив на формування тимчасових урядів.

Нинішній болгарський уряд на чолі з Росеном Желязковим декларує підтримку України. Нещодавно Желязков сказав, що Болгарія припинить договір про транзит російського газу в наступному, 2026 році.
Ключові теги: Болгарія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

