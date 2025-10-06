Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Болгарії обмежили роль проросійського президента в призначенні глави спецслужби
11:49 06.10.2025 |
Парламент Болгарії увечері у четвер проголосував за скасування повноважень президента щодо призначення голови Державного агентства національної безпеки (ДАНС).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Sofia Globe.
Національна асамблея Болгарії швидко схвалила в першому і другому читаннях поправки до Закону про Державне агентство національної безпеки.
Досі кандидатуру голову агентства пропонував уряд главі держави, який затверджував призначення указом. Тепер голову агентства обиратиме Національна асамблея за пропозицією уряду, а президентський указ більше не буде потрібний.
Поправки були ухвалені після протистояння між парламентською більшістю і президентом Болгарії Руменом Радєвим щодо призначення нового глави ДАНС.
Крім того, болгарський парламент також схвалив у першому читанні поправки, які забирають у президента повноваження призначати глав Державного агентства з технічних операцій і Державного агентства розвідки. Друге читання цих поправок очікується наступного тижня.
Румен Радєв відомий проросійськими поглядами та критикою підтримки України. Через тривалу політичну нестабільність у країні він мав значний вплив на формування тимчасових урядів.
Нинішній болгарський уряд на чолі з Росеном Желязковим декларує підтримку України. Нещодавно Желязков сказав, що Болгарія припинить договір про транзит російського газу в наступному, 2026 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Орбан не хоче вводити євро, бо вважає, що ЄС «розвалюється»
|Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб зупинити «тіньовий флот» РФ
|Французький уряд на чолі з Лекорню проіснував 14 годин
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts