ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
10:40 06.10.2025 |
Європейський союз наступного року планує впровадити єдиний набір правил для стартапів, які допоможуть їм зростати та працювати у регіоні, а також полегшить утримання талантів. Про це повідомляє Reuters.
Голова виконавчої влади Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Європейська комісія представить законодавство про створення "28-го режиму" для стартапів. Він замінить 27 окремих національних систем, якими стартапи змушені користуватися зараз.
"Занадто часто легше розширюватися на інший континент, ніж по всій Європі", - сказала фон дер Ляєн. Я хочу, щоб для вас це було так само як для стартапу з Сан-Франциско, який розширюється по всій території США", - сказала Ляєн.
Ці правила стануть частиною ширших зусиль з метою зміцнення технологічної екосистеми Європи, який включає багатомільярдний фонд Scaleup Europe Fund та стратегію AI First, який має прискорити впровадження штучного інтелекту у різних галузях промисловості.
