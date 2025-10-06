Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Франції Лекорню сформував новий уряд

 

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню у неділю, 5 жовтня подав президентові Еммануелю Макрон список членів свого нового уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde.

Усього в переліку 18 прізвищ, серед них 12 міністрів - перепризначені. З попереднього уряду Франсуа Байру в новому працюватимуть зокрема, Елізабет Борн - міністр освіти, Брюно Рітайо - міністр внутрішніх справ, Жеральд Дарманен - міністр юстиції, Рашида Даті - культури. Продовжить роботу в новому уряді на тій же посаді і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Серед нових призначень - Брюно Ле Мер, колишній міністр економіки, який замінить самого Лекорню у попередньому уряді, а саме стане міністром збройних сил і ветеранів.

Новим міністром економіки та фінансів призначено Ролана Лескюра, Ерік Верта - міністром у справах територій, а Матьє Лефевра - міністром у справах зв'язків з парламентом. Усього уряд Лекорню має складатись з 25 міністрів, остаточний список обіцяно оприлюднити на початку наступного тижня.

У понеділок президент Еммануель Макрон збере членів нового уряду на засідання Ради міністрів.

Зі свого боку, Себастьян Лекорню має виголосити програмну промову та окреслити політичні орієнтири свого нового кабінету перед депутатами Національної асамблеї у вівторок, 7 жовтня.

Лекорню вже повідомив, що новий уряд повинен об'єднати суспільство та створити базу підтримки у парламенті, знайшовши компроміс з опозицією. Першочерговим його заданням також буде ухвалення бюджету країни до кінця року.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес