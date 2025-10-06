У Франції Лекорню сформував новий уряд

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню у неділю, 5 жовтня подав президентові Еммануелю Макрон список членів свого нового уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde.

Усього в переліку 18 прізвищ, серед них 12 міністрів - перепризначені. З попереднього уряду Франсуа Байру в новому працюватимуть зокрема, Елізабет Борн - міністр освіти, Брюно Рітайо - міністр внутрішніх справ, Жеральд Дарманен - міністр юстиції, Рашида Даті - культури. Продовжить роботу в новому уряді на тій же посаді і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Серед нових призначень - Брюно Ле Мер, колишній міністр економіки, який замінить самого Лекорню у попередньому уряді, а саме стане міністром збройних сил і ветеранів.

Новим міністром економіки та фінансів призначено Ролана Лескюра, Ерік Верта - міністром у справах територій, а Матьє Лефевра - міністром у справах зв'язків з парламентом. Усього уряд Лекорню має складатись з 25 міністрів, остаточний список обіцяно оприлюднити на початку наступного тижня.

У понеділок президент Еммануель Макрон збере членів нового уряду на засідання Ради міністрів.

Зі свого боку, Себастьян Лекорню має виголосити програмну промову та окреслити політичні орієнтири свого нового кабінету перед депутатами Національної асамблеї у вівторок, 7 жовтня.

Лекорню вже повідомив, що новий уряд повинен об'єднати суспільство та створити базу підтримки у парламенті, знайшовши компроміс з опозицією. Першочерговим його заданням також буде ухвалення бюджету країни до кінця року.