Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Франції Лекорню сформував новий уряд
09:44 06.10.2025 |
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню у неділю, 5 жовтня подав президентові Еммануелю Макрон список членів свого нового уряду.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde.
Усього в переліку 18 прізвищ, серед них 12 міністрів - перепризначені. З попереднього уряду Франсуа Байру в новому працюватимуть зокрема, Елізабет Борн - міністр освіти, Брюно Рітайо - міністр внутрішніх справ, Жеральд Дарманен - міністр юстиції, Рашида Даті - культури. Продовжить роботу в новому уряді на тій же посаді і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.
Серед нових призначень - Брюно Ле Мер, колишній міністр економіки, який замінить самого Лекорню у попередньому уряді, а саме стане міністром збройних сил і ветеранів.
Новим міністром економіки та фінансів призначено Ролана Лескюра, Ерік Верта - міністром у справах територій, а Матьє Лефевра - міністром у справах зв'язків з парламентом. Усього уряд Лекорню має складатись з 25 міністрів, остаточний список обіцяно оприлюднити на початку наступного тижня.
У понеділок президент Еммануель Макрон збере членів нового уряду на засідання Ради міністрів.
Зі свого боку, Себастьян Лекорню має виголосити програмну промову та окреслити політичні орієнтири свого нового кабінету перед депутатами Національної асамблеї у вівторок, 7 жовтня.
Лекорню вже повідомив, що новий уряд повинен об'єднати суспільство та створити базу підтримки у парламенті, знайшовши компроміс з опозицією. Першочерговим його заданням також буде ухвалення бюджету країни до кінця року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Орбан не хоче вводити євро, бо вважає, що ЄС «розвалюється»
|Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб зупинити «тіньовий флот» РФ
|Французький уряд на чолі з Лекорню проіснував 14 годин
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts