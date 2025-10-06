Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США підписали «Закон Ірини» після резонансного вбивства українки

 

Губернатор-демократ американського штату Північна Кароліна Джош Стайн підписав так званий Закон Ірини, створений після вбивства української біженки Ірини Заруцької.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC11.

Закон назвали на честь 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку поранили ножем у потязі на станції в місті Шарлотт. Він має на меті скасувати певні форми безготівкової застави та встановити суворіші вимоги до досудового звільнення за насильницькі злочини.

Як повідомляє Fox News, губернатор похвалив ці пропозиції та підписав законопроєкт, але разом з тим розкритикував низку його пунктів.

Як зазначається, спочатку законопроєкт мав двопартійну підтримку, але потім викликав запеклі дебати щодо додавання поправки, що могла б дозволити Північній Кароліні відновити страти, зокрема методами, відмінними від смертельної ін'єкції.

Стайн також розкритикував документ за «брак амбіцій та бачення». Так, губернатор закликав законодавців повернутися до роботи та ухвалити «всеосяжний пакет заходів з громадської безпеки», який він пропонує.

Як повідомляв Укрінформ, 23-річна Ірина Заруцька приїхала до США як біженка в пошуках безпечного місця. Вона була вбита наприкінці серпня в поїзді на залізничній станції в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Правоохоронці встановили, що вбивство вчинив 34-річний безпритульний Декарлос Браун.

За судовими документами, Браун уже був заарештований кілька разів в період з 2011 року за звинуваченнями в крадіжці, грабежі з використанням зброї та погрозах.

Мін'юст США офіційно вимагає стратити нападника.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес