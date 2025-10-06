Фінансові новини
У США підписали «Закон Ірини» після резонансного вбивства українки
09:38 06.10.2025 |
Губернатор-демократ американського штату Північна Кароліна Джош Стайн підписав так званий Закон Ірини, створений після вбивства української біженки Ірини Заруцької.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC11.
Закон назвали на честь 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку поранили ножем у потязі на станції в місті Шарлотт. Він має на меті скасувати певні форми безготівкової застави та встановити суворіші вимоги до досудового звільнення за насильницькі злочини.
Як повідомляє Fox News, губернатор похвалив ці пропозиції та підписав законопроєкт, але разом з тим розкритикував низку його пунктів.
Як зазначається, спочатку законопроєкт мав двопартійну підтримку, але потім викликав запеклі дебати щодо додавання поправки, що могла б дозволити Північній Кароліні відновити страти, зокрема методами, відмінними від смертельної ін'єкції.
Стайн також розкритикував документ за «брак амбіцій та бачення». Так, губернатор закликав законодавців повернутися до роботи та ухвалити «всеосяжний пакет заходів з громадської безпеки», який він пропонує.
Як повідомляв Укрінформ, 23-річна Ірина Заруцька приїхала до США як біженка в пошуках безпечного місця. Вона була вбита наприкінці серпня в поїзді на залізничній станції в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.
Правоохоронці встановили, що вбивство вчинив 34-річний безпритульний Декарлос Браун.
За судовими документами, Браун уже був заарештований кілька разів в період з 2011 року за звинуваченнями в крадіжці, грабежі з використанням зброї та погрозах.
Мін'юст США офіційно вимагає стратити нападника.
