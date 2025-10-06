Bloomberg: Європарламент розгляне можливість заборони російської нафти вже з 2026 року

Європейський парламент розглядає можливість прискореної відмови від імпорту російських нафти та газу, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

16 жовтня комітет з промисловості голосуватиме за поправки до регламенту RePowerEU, які передбачають припинення імпорту російських нафти та нафтопродуктів уже з початку 2026 року (зараз чіткі строки в регламенті не прописані) й повну заборону газових постачань з Росії з початку 2027 року (зараз передбачає дозвіл на трубопровідний імпорт до кінця 2027 року).

Цей крок синхронізує припинення імпорту газу через трубопроводи з уже запланованим припиненням морських постачань у межах 19-го пакета санкцій Європейського Союзу. Але якщо санкції за своєю природою тимчасові, то ініціативу RePowerEU спрямовано на повне скорочення залежності від Росії.

У другій половині 2026 року на світовому ринку газу очікується формування надлишку, що зменшує ризик дефіциту та зростання цін.

RePowerEU наразі обговорюється двома паралельними треками: у парламенті та серед країн-членів. Коли кожен із них затвердить позицію для переговорів, розпочнуться переговори з Єврокомісією для остаточного узгодження форми регламенту.



