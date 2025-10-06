Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: Європарламент розгляне можливість заборони російської нафти вже з 2026 року

 

Європейський парламент розглядає можливість прискореної відмови від імпорту російських нафти та газу, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

16 жовтня комітет з промисловості голосуватиме за поправки до регламенту RePowerEU, які передбачають припинення імпорту російських нафти та нафтопродуктів уже з початку 2026 року (зараз чіткі строки в регламенті не прописані) й повну заборону газових постачань з Росії з початку 2027 року (зараз передбачає дозвіл на трубопровідний імпорт до кінця 2027 року).

Цей крок синхронізує припинення імпорту газу через трубопроводи з уже запланованим припиненням морських постачань у межах 19-го пакета санкцій Європейського Союзу. Але якщо санкції за своєю природою тимчасові, то ініціативу RePowerEU спрямовано на повне скорочення залежності від Росії.

У другій половині 2026 року на світовому ринку газу очікується формування надлишку, що зменшує ризик дефіциту та зростання цін.

RePowerEU наразі обговорюється двома паралельними треками: у парламенті та серед країн-членів. Коли кожен із них затвердить позицію для переговорів, розпочнуться переговори з Єврокомісією для остаточного узгодження форми регламенту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

