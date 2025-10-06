Фінансові новини
06.10.25
- 14:50
- RSS
Bloomberg: Європарламент розгляне можливість заборони російської нафти вже з 2026 року
09:29 06.10.2025 |
Європейський парламент розглядає можливість прискореної відмови від імпорту російських нафти та газу, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
16 жовтня комітет з промисловості голосуватиме за поправки до регламенту RePowerEU, які передбачають припинення імпорту російських нафти та нафтопродуктів уже з початку 2026 року (зараз чіткі строки в регламенті не прописані) й повну заборону газових постачань з Росії з початку 2027 року (зараз передбачає дозвіл на трубопровідний імпорт до кінця 2027 року).
Цей крок синхронізує припинення імпорту газу через трубопроводи з уже запланованим припиненням морських постачань у межах 19-го пакета санкцій Європейського Союзу. Але якщо санкції за своєю природою тимчасові, то ініціативу RePowerEU спрямовано на повне скорочення залежності від Росії.
У другій половині 2026 року на світовому ринку газу очікується формування надлишку, що зменшує ризик дефіциту та зростання цін.
RePowerEU наразі обговорюється двома паралельними треками: у парламенті та серед країн-членів. Коли кожен із них затвердить позицію для переговорів, розпочнуться переговори з Єврокомісією для остаточного узгодження форми регламенту.
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Орбан не хоче вводити євро, бо вважає, що ЄС «розвалюється»
|Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб зупинити «тіньовий флот» РФ
|Французький уряд на чолі з Лекорню проіснував 14 годин
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts