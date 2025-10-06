Фінансові новини
- 06.10.25
- 14:50
ЗМІ дізнались про напружену розмову Трампа з Нетаньягу щодо його мирного плану
09:13 06.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп мав напружену розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо його мирного плану, покликаного завершити війну в Газі.
Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".
За даними порталу після того, як терористичне угруповання ХАМАС відповіло на ультиматум Трампа, американський президент зателефонував Нетаньягу, щоб повідомити, як він вважав, хороші новини. Однак ізраїльський прем'єр був іншої думки.
За словами американського посадовця, Нетаньягу сказав Трампу, що відповідь ХАМАС - "не привід для радості" і "нічого не означає".
У відповідь Трамп сказав: "Я не знаю, чому ти завжди такий до біса негативний. Це перемога. Прийми її".
Під час закритих консультацій у п'ятницю Нетаньяху наголосив, що розглядає відповідь ХАМАС як відмову від плану Трампа. Він сказав, що хоче скоординувати зі США відповідну реакцію, щоб уникнути інтерпретації, що ХАМАС відповів позитивно, повідомив Axios ізраїльський посадовець.
Натомість настрій Трампа був зовсім іншим. Як розповів посадовець США, він побоювався, що ХАМАС повністю відкине план, і розцінив фактичну відповідь як можливість для укладення угоди.
Коли Трамп зателефонував Нетаньягу, прохолодна реакція ізраїльського прем'єр-міністра не відповідала його очікуванням, повідомили два посадовці США.
В короткому інтерв'ю Axios у суботу, коментуючи цю розмову, Трамп розповів, що він сказав Нетаньягу, що це його "шанс на перемогу", і що врешті-решт той погодився.
У суботу помічники Нетаньягу наголосили, що він і президент США повністю згодні один з одним. Нетаньягу записав відеозвернення, в якому похвалив Трампа і підкреслив ті частини нещодавніх його висловлювань, з якими він згоден.
Один з американських посадовців сказав, що під час п'ятничної розмови між ними була набагато більш напружена атмосфера і що Трамп був роздратований. Незважаючи на "жорстку і тверду" дискусію, американські посадовці підкреслили, що їм вдалося досягти угоди.
У понеділок у Єгипті мають розпочатися непрямі переговори між ХАМАС та Ізраїлем. Очікується, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер візьмуть участь у спробі укласти угоду цього тижня.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.
Після цього Трамп у Truth Social написав, що ХАМАС має до кінця тижня погодитись на його мирний план для сектору Гази, інакше на нього чекає "пекло".
Згодом угруповання ХАМАС відповіло на його ультиматум, заявивши про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі.
Своєю чергою Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування сектора Гази, наголосивши, що бойовики ХАМАС висловили готовність до встановлення миру на Близькому Сході.
