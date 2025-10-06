Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп назвав точну дату, коли відбудуться бої UFC у Білому домі

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що раніше анонсовані бої UFC у Білому домі відбудуться в день його ювілею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наступного (2026 - ред.) року, 14 червня, на території Білого дому відбудеться великий бій UFC", - сказав Трамп під час виступу на військово-морській базі Норфолк з нагоди майбутнього 250-річчя ВМС США.

Таким чином, захід відбудеться в день, коли американському лідеру виповниться 80 років. У липні він уже оголосив, що захід UFC відбудеться в Білому домі 2026 року, але не назвав точної дати.

Reuters пише, що Трамп вважає президента UFC Дейна Вайта своїм близьким другом, а шанувальників цього спорту розглядає як частину своєї політичної бази, хоча зв'язки між Трампом і Вайтом виникли ще задовго до президентства. Зокрема, ще з 2000-х років, коли готель Trump Taj Mahal в Атлантік-Сіті був одним із небагатьох місць у США, готових приймати турніри UFC.

Цього тижня Вайт повідомив виданню SPJ, що UFC витратить 700 тисяч доларів на заміну трави на галявині Білого дому після заходу.

Агентство зазначає, що Трамп з моменту президентства регулярно відвідував бої UFC, і востаннє був присутній на заході в Нью-Джерсі в червні.

Гучне повернення в UFC

Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що скандально відомий ірландець Конор Макгрегор офіційно відновив підготовку до повернення в октагон.

Через три роки паузи через травму він готується до бою, який стане частиною історичного турніру UFC у США.

Йдеться саме про турнір, який пройде на галявині Білого дому у Вашингтоні.
За матеріалами: РБК-Україна
США
 

