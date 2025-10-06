Фінансові новини
06.10.25
- 14:49
RSS
мапа сайту
Трамп назвав пропозицію Путіна щодо контролю над ядерною зброєю «хорошою ідеєю"
08:45 06.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що пропозиція глави Росії Владіміра Путіна добровільно зберегти обмеження на розгорнуті стратегічні ядерні озброєння "звучить як хороша ідея".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Минулого місяця Путін запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір двох найбільших ядерних арсеналів світу, встановлені в угоді СНО-III яка втрачає чинність у лютому, якщо США зроблять те саме.
"Мені це здається гарною ідеєю", - сказав Трамп журналістам, виходячи з Білого дому, коли його запитали про пропозицію Путіна.
Минулого тижня посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва все ще чекає на відповідь Трампа на пропозицію Путіна.
Будь-яка угода про продовження обмеження ядерної зброї буде контрастувати з наростанням напруженості між США і Росією після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці в середині серпня, з огляду на повідомлення про вторгнення російських безпілотників в повітряний простір НАТО.
У відеоролику, опублікованому в неділю, Путін попередив, що рішення США поставити Україні ракети Tomahawk великої дальності для ударів по глибині Росії зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.
СНО-III - договір, який Росія та США уклали у 2010 році для контролю за так званими стратегічними наступальними озброєннями, тобто стратегічною ядерною зброєю та її носіями. Дія договру кілька разів продовжувалась, востаннє - у 2020 році.
У лютому 2023 року Владімір Путін оголосив про "призупинення" участі Росії в Договорі про СНО-ІІІ - хоча документ і не передбачає такого механізму, але цей крок стався на тлі ядерного шантажу Заходу з боку Москви. При цьому РФ і далі залишається стороною договору.
