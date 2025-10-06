Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу
08:16 06.10.2025 |
ОПЕК+ заявила у неділю, що із листопада збільшить видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що група ОПЕК+ збільшила свої цілі із видобутку нафти на понад 2,7 мільйона барелів на день цього року, що еквівалентно приблизно 2,5% світового попиту.
Зміна політики після років скорочень має на меті повернути частку ринку у таких конкурентів, як американських виробників сланцевої нафти, йдеться у матеріалі.
За словами джерел Reuters, напередодні Росія та Саудівська Аравія, які є найбільшими виробниками в ОПЕК+, мали різні погляди щодо обсягів видобутку нафти.
Росія виступала за помірне збільшення видобутку, таке ж, як у жовтні, для уникнення тиску на ціни на нафту, а також через те, що Москві буде важко збільшити видобуток через санкції, пов'язані з війною проти України, розповіли джерела цього тижня.
Саудівська Аравія хотіла б збільшити запланований обсяг видобутку у два, три або навіть чотири рази - до 274 000, 411 000 або 548 000 барелів на добу відповідно - оскільки країна має вільні потужності і прагне швидше відновити свою частку на ринку, сказали джерела.
У своїй заяві у неділю ОПЕК зазначила, що організація вважає глобальні економічні перспективи стабільними, а фундаментальні показники ринку здоровими через низькі запаси нафти.
Скорочення видобутку ОПЕК+ досягло піку у березні, склавши загалом 5,85 мільйона барелів на добу. Скорочення включало три елементи: добровільне скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу; 1,65 мільйона барелів на добу від восьми членів групи та ще 2 мільйона барелів на добу від усієї групи.
Вісім виробників планують повністю скасувати один елемент цих скорочень (2,2 мільйона барелів на добу) до кінця вересня. У жовтні вони почали скасування скорочення у 1,65 мільйона барелів на добу зі збільшенням видобутку на 137 000 барелів на добу.
Наступна зустріч восьми країн групи запланована на неділю, 2 листопада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Орбан не хоче вводити євро, бо вважає, що ЄС «розвалюється»
|Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб зупинити «тіньовий флот» РФ
|Французький уряд на чолі з Лекорню проіснував 14 годин
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts