Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОПЕК+ збільшить видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу

 

ОПЕК+ заявила у неділю, що із листопада збільшить видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що група ОПЕК+ збільшила свої цілі із видобутку нафти на понад 2,7 мільйона барелів на день цього року, що еквівалентно приблизно 2,5% світового попиту.

Зміна політики після років скорочень має на меті повернути частку ринку у таких конкурентів, як американських виробників сланцевої нафти, йдеться у матеріалі.

За словами джерел Reuters, напередодні Росія та Саудівська Аравія, які є найбільшими виробниками в ОПЕК+, мали різні погляди щодо обсягів видобутку нафти.

Росія виступала за помірне збільшення видобутку, таке ж, як у жовтні, для уникнення тиску на ціни на нафту, а також через те, що Москві буде важко збільшити видобуток через санкції, пов'язані з війною проти України, розповіли джерела цього тижня.

Саудівська Аравія хотіла б збільшити запланований обсяг видобутку у два, три або навіть чотири рази - до 274 000, 411 000 або 548 000 барелів на добу відповідно - оскільки країна має вільні потужності і прагне швидше відновити свою частку на ринку, сказали джерела.

У своїй заяві у неділю ОПЕК зазначила, що організація вважає глобальні економічні перспективи стабільними, а фундаментальні показники ринку здоровими через низькі запаси нафти.

Скорочення видобутку ОПЕК+ досягло піку у березні, склавши загалом 5,85 мільйона барелів на добу. Скорочення включало три елементи: добровільне скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу; 1,65 мільйона барелів на добу від восьми членів групи та ще 2 мільйона барелів на добу від усієї групи.

Вісім виробників планують повністю скасувати один елемент цих скорочень (2,2 мільйона барелів на добу) до кінця вересня. У жовтні вони почали скасування скорочення у 1,65 мільйона барелів на добу зі збільшенням видобутку на 137 000 барелів на добу.

Наступна зустріч восьми країн групи запланована на неділю, 2 листопада.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес