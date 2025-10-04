Фінансові новини
- 04.10.25
- 00:42
У Варшаві підписали угоду про приєднання Польщі до системи трубопроводів НАТО
23:04 03.10.2025 |
У Варшаві в п'ятницю підписано попередню угоду щодо приєднання Польщі до системи трубопроводів НАТО, а також будівництва на території РП паливосховищ для потреб військ Північноатлантичного альянсу.
Угоду підписано між Інвестиційним департаментом НАТО і польською компанією з експлуатації нафтопроводів «Дружба» PERN SA., передає кореспондент Укрінформу.
Як зазначив присутній на підписанні угоди заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, вартість усієї інвестиції оцінюється у 20 млрд злотих (понад 5,5 млрд $).
«Йдеться про проєкт, який, якщо крок за кроком його буде завершено, коштуватиме 20 мільярдів злотих. Йдеться про будівництво трубопроводів протяжністю 300 кілометрів - від німецького кордону до бази PERN поблизу Бидгоща. І йдеться про одну з найбільших інвестицій у польську безпеку за останні 30 років», - зазначив Томчик.
Томчик повідомив, що перші переговори про включення Польщі до цієї системи розпочалися у 2014 році, після анексії Криму Росією.
«Тоді на робочому рівні, на рівні НАТО, виникла концепція, що країни НАТО, які приєдналися до альянсу у 1999 році (Польща, Чехія, Угорщина - ред.), можуть стати частиною цієї великої системи. Ми боремося за цей проєкт вже 11 років», - підкреслив заступник міністра національної оборони РП.
За його словами, НАТО надало Польщі кошти на планування та розробку цих інвестицій. Він додав, що це здійснюватиме Інвестиційний департамент НАТО - орган, що підпорядковується міністру національної оборони РП.
Томчик також уточнив, що після завершення етапу планування та проєктування для остаточного затвердження будівництва польської ділянки трубопроводів НАТО необхідною буде згода всіх країн Альянсу.
