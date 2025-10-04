Авторизация

У Варшаві підписали угоду про приєднання Польщі до системи трубопроводів НАТО

 

У Варшаві в п'ятницю підписано попередню угоду щодо приєднання Польщі до системи трубопроводів НАТО, а також будівництва на території РП паливосховищ для потреб військ Північноатлантичного альянсу.

Угоду підписано між Інвестиційним департаментом НАТО і польською компанією з експлуатації нафтопроводів «Дружба» PERN SA., передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив присутній на підписанні угоди заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, вартість усієї інвестиції оцінюється у 20 млрд злотих (понад 5,5 млрд $).

«Йдеться про проєкт, який, якщо крок за кроком його буде завершено, коштуватиме 20 мільярдів злотих. Йдеться про будівництво трубопроводів протяжністю 300 кілометрів - від німецького кордону до бази PERN поблизу Бидгоща. І йдеться про одну з найбільших інвестицій у польську безпеку за останні 30 років», - зазначив Томчик.

Томчик повідомив, що перші переговори про включення Польщі до цієї системи розпочалися у 2014 році, після анексії Криму Росією.

«Тоді на робочому рівні, на рівні НАТО, виникла концепція, що країни НАТО, які приєдналися до альянсу у 1999 році (Польща, Чехія, Угорщина - ред.), можуть стати частиною цієї великої системи. Ми боремося за цей проєкт вже 11 років», - підкреслив заступник міністра національної оборони РП.

За його словами, НАТО надало Польщі кошти на планування та розробку цих інвестицій. Він додав, що це здійснюватиме Інвестиційний департамент НАТО - орган, що підпорядковується міністру національної оборони РП.

Томчик також уточнив, що після завершення етапу планування та проєктування для остаточного затвердження будівництва польської ділянки трубопроводів НАТО необхідною буде згода всіх країн Альянсу.
Ключові теги: Польща
 

