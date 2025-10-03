Фінансові новини
03.10.25
17:25
Ворог щотижня глушить британські військові супутники – Космічне командування
17:19 03.10.2025 |
У Космічному командуванні Великої Британії заявили, що росія регулярно намагається глушити британські військові супутники. Про це пише Bloomberg.
Генерал-майор Пол Тедман зауважив, що російські війська активно намагаються зірвати військову діяльність Великої Британії, причому роблять це "щотижня" та уважно стежать за космічними ресурсами країни.
"Ми бачимо, як росіяни досить постійно глушать наші супутники", - сказав він.
У Великої Британії є приблизно шість спеціалізованих військових супутників для зв'язку та спостереження, які, за словами генерал-майора, оснащені технологією боротьби з глушінням.
"У них на борту є корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники, і вони намагаються зібрати з них інформацію", - додав Пол Тедман.
При цьому у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що росія стежила за двома супутниками Intelsat, які використовувалися німецькими військовими.
"Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично порушувати роботу супутників", - заявив він на космічній конференції в Берліні.
Раніше, Пентагон розпочав розгортання нової супутникової мережі для системи Golden Dome.
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Ворог щотижня глушить британські військові супутники – Космічне командування
|Українська система DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО
|Криза посилюється: Бізнес-активність у РФ впала до мінімуму з жовтня 2022 року
|Нафтогазові доходи бюджету Росії за 9 місяців впали на 20%
|Швеція готує кроки для посилення моніторингу у Балтійському морі
|ЗМІ: Затриманий Францією танкер «тіньового флоту» і його капітана відпустили
|Глава Goldman очікує прискорення зростання економіки США у 2026 р.
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts
|Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком