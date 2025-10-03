Авторизация

Криза посилюється: Бізнес-активність у РФ впала до мінімуму з жовтня 2022 року

 

У вересні індекс PMI S&P Global у російській економіці впав із 49,1 до 46,6 пункту (-5,1%).

Значення нижче 50 свідчить про спад ділової активності, повідомляє The Moscow Times.

В обробній промисловості фіксується четвертий місяць зниження поспіль, а у сфері послуг падіння стало найсильнішим від грудня 2022 року. Сукупний індекс для промисловості та послуг опустився до "дна" з жовтня 2022 року.

Причиною стало скорочення нових замовлень третій місяць поспіль - найшвидшими темпами від грудня 2022 року, а в промисловості - від травня. Компанії відзначають менше клієнтів, обережність замовників і погіршення їх купівельної спроможності.

Зростання витрат на постачальників, зарплати та комунальні послуги підняло операційні витрати бізнесу у послугах найшвидше за 5 місяців. Перекладати ці витрати у ціни стає важче - відпускні ціни зростали повільніше за собівартість і в послугах, і в промисловості.

Моніторинг понад 10 000 підприємств Центробанку РФ також показує уповільнення, але поки що не спад - індикатор бізнес-клімату знизився до 1,8 пункту з 2 у серпні (-10%).

"Опитування PMI, ймовірно, охоплює переважно приватний сектор без ВПК, тому краще показує стан цивільної промисловості, і там ми бачимо посилення негативу", - пояснює російський економіст Дмитро Полевой.

За підрахунками ЦМАКП, випуск у більшості цивільних галузей знижується: загальний спад у 2025 році - 5,4%, за останні 12 місяців - 6,3%. Високі ставки з'їдають рентабельність - у багатьох галузях вона нижча за процентні ставки, що гальмує інвестиції - Мінекономрозвитку очікує їх скорочення на 0,5% у 2026 році.

Ще один російський економіст Дмитро Некрасов пов'язує це з перетоком ресурсів у військовий сектор на тлі антиінфляційної політики ЦБ. "Ще торік ми сказали - аби побороти інфляцію, ми повинні пожертвувати темпами зростання. І Центральний банк підняв ключову ставку... Сподіваюся, це не перезаморозить економіку", - заявив Володимир Путін.

Уряду вже доводиться миритися зі стагнацією: оновлений прогноз - зростання ВВП 1% у 2025 році та 1,3% у 2026. Водночас низка оцінок припускає ще слабші темпи - нижче 1% у поточному та наступному роках.

Раніше повідомлялось, що російська влада готується скоротити фінансування ключових проєктів охорони здоров'я, щоб заощадити гроші для військових статей бюджету, які наступного року "з'їдять" кожен третій рубль у федеральній скарбниці.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

