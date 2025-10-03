Фінансові новини
Нафтогазові доходи бюджету Росії за 9 місяців впали на 20%
16:33 03.10.2025 |
Доходи федерального бюджету РФ від нафти і газу у вересні становили лише 582,5 млрд рублів, що на 24,5% менше, ніж за аналогічний період торік.
Водночас у порівнянні з серпнем надходження зросли на 15,3%, повідомляє The Moscow Times посилаючись на дані Мінфіну РФ.
Загалом за підсумками січня-вересня 2025 року нафтогазові надходження федерального бюджету РФ становили 6,61 трильйона рублів, що на 20,6% менше у річному вимірі.
Наприкінці минулого року Мінфін РФ закладав у бюджет на 2025 рік 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів, з яких 1,8 трлн руб. мали піти до Фонду національного добробуту Росії.
Однак на практиці ситуація виявилась іншою: вже навесні прогноз знизили майже на чверть - до 8,32 трлн рублів, а у вересні трохи підвищили - до 8,65 трлн руб. Для порівняння, у 2024 році до російського бюджету від нафти і газу надійшло 11,13 трлн руб.
Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів російський уряд вдруге від початку року підвищить запланований дефіцит федерального бюджету на 2025 рік, який покриватимуть переважно за рахунок додаткових запозичень.
Рік тому бюджет РФ на 2025 рік ухвалили з дефіцитом 1,2 трлн руб. (0,5% ВВП), навесні дефіцит був збільшений до 3,8 трлн руб. (1,7% ВВП), а тепер його планують збільшити до 5,74 трильйона рублів (2,6% ВВП).
Для покриття дефіциту Мінфін РФ планує збільшити держборг на 2,2 трильйона рублів. Наразі план запозичень передбачає залучення 4,8 трлн рублів, з них 1,4 трлн піде на погашення раніше випущених облігацій. Відтак, чисті запозичення передбачається збільшити з 3,4 трлн до 5,7 трлн рублів.
У вересні російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.
