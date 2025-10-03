Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швеція готує кроки для посилення моніторингу у Балтійському морі
16:10 03.10.2025 |
У Швеції готують зміни до законодавства, що забезпечать береговій охороні кращі можливості для моніторингу у Балтійському морі.
Про це повідомили у пресслужбі уряду Швеції, пише "Європейська правда".
Пропозиції передбачають поправки до серії законів та спрямовані на розширення можливостей берегової охорони збирати, обробляти та аналізувати інформацію для кращої обізнаності про загальну картину.
"Ми не обирали, якими будуть для нас зовнішньополітичні обставини, але маємо діяти відповідно до тієї реальності, у якій опинилися. Відтак уряд вносить пропозиції для посилення безпеки у Балтійському морі шляхом подальшого розширення спроможностей берегової охорони з морського моніторингу", - зазначив міністр цивільного захисту Карл-Оскар Болін.
За задумом, зміни набудуть чинності з 1 березня 2026 року.
Нагадаємо, у НАТО анонсували посилення патрулювання у Балтійському морі після появи невідомих безпілотників біля стратегічних об'єктів країн регіону, зокрема у Данії.
З січня 2025 року на Балтії діє місія Альянсу "Балтійський вартовий", створена після чергового пошкодження підводної інфраструктури у Фінській затоці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Ворог щотижня глушить британські військові супутники – Космічне командування
|Українська система DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО
|Криза посилюється: Бізнес-активність у РФ впала до мінімуму з жовтня 2022 року
|Нафтогазові доходи бюджету Росії за 9 місяців впали на 20%
|Швеція готує кроки для посилення моніторингу у Балтійському морі
|ЗМІ: Затриманий Францією танкер «тіньового флоту» і його капітана відпустили
|Глава Goldman очікує прискорення зростання економіки США у 2026 р.
Бізнес
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts
|Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком