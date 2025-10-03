Авторизация

Швеція готує кроки для посилення моніторингу у Балтійському морі

 

У Швеції готують зміни до законодавства, що забезпечать береговій охороні кращі можливості для моніторингу у Балтійському морі.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Швеції, пише "Європейська правда".

Пропозиції передбачають поправки до серії законів та спрямовані на розширення можливостей берегової охорони збирати, обробляти та аналізувати інформацію для кращої обізнаності про загальну картину.

"Ми не обирали, якими будуть для нас зовнішньополітичні обставини, але маємо діяти відповідно до тієї реальності, у якій опинилися. Відтак уряд вносить пропозиції для посилення безпеки у Балтійському морі шляхом подальшого розширення спроможностей берегової охорони з морського моніторингу", - зазначив міністр цивільного захисту Карл-Оскар Болін.

За задумом, зміни набудуть чинності з 1 березня 2026 року.

Нагадаємо, у НАТО анонсували посилення патрулювання у Балтійському морі після появи невідомих безпілотників біля стратегічних об'єктів країн регіону, зокрема у Данії.

З січня 2025 року на Балтії діє місія Альянсу "Балтійський вартовий", створена після чергового пошкодження підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Ключові теги: Швеція
 

