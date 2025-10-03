Фінансові новини
- 03.10.25
- 21:10
RSS
мапа сайту
ЗМІ: Затриманий Францією танкер «тіньового флоту» і його капітана відпустили
16:07 03.10.2025 |
Затриманий біля атлантичного узбережжя Франції танкер Boracay, який вважають судном "тіньового флоту" РФ, продовжив свій шлях з усіма членами екіпажу.
Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, близьке до розслідування, пише "Європейська правда".
Затриманих капітана Boracay і його старшого помічника відпустили з-під варти і повернули на борт танкера, він продовжив свій шлях за маршрутом ще у ніч з 2 на 3 жовтня.
Водночас капітану, якого називають громадянином Китаю, потрібно буде з'явитися до французького суду 23 лютого.
Дані сайтів відстеження морського трафіку свідчать, що танкер продовжив рух у бік Суецького каналу. Вранці у п'ятницю він був неподалік Ла-Рошелі.
У ЗМІ з'являлися припущення про можливий зв'язок між розслідуванням проти танкера та інцидентами з невідомими безпілотниками.
Президент Емманюель Макрон сказав, що Boracay підозрюють у "серйозних правопорушеннях", але відмовився коментувати його причетність до запуску дронів.
