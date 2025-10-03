Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Затриманий Францією танкер «тіньового флоту» і його капітана відпустили

 

Затриманий біля атлантичного узбережжя Франції танкер Boracay, який вважають судном "тіньового флоту" РФ, продовжив свій шлях з усіма членами екіпажу.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, близьке до розслідування, пише "Європейська правда".

Затриманих капітана Boracay і його старшого помічника відпустили з-під варти і повернули на борт танкера, він продовжив свій шлях за маршрутом ще у ніч з 2 на 3 жовтня.

Водночас капітану, якого називають громадянином Китаю, потрібно буде з'явитися до французького суду 23 лютого.

Дані сайтів відстеження морського трафіку свідчать, що танкер продовжив рух у бік Суецького каналу. Вранці у п'ятницю він був неподалік Ла-Рошелі.

У ЗМІ з'являлися припущення про можливий зв'язок між розслідуванням проти танкера та інцидентами з невідомими безпілотниками.

Президент Емманюель Макрон сказав, що Boracay підозрюють у "серйозних правопорушеннях", але відмовився коментувати його причетність до запуску дронів.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес