Глава Goldman очікує прискорення зростання економіки США у 2026 р.

 

Головний виконавчий директор Goldman Sachs Group Девід Соломон очікує на прискорення темпів зростання економіки США в 2026 році за рахунок збереження стимулювалььних заходів і підвищення витрат у технологічній сфері, що може переважити ослаблення ринку праці та геополітичну нестабільність.

За його словами, державні витрати і "все це будівництво ШІ-інфраструктури" означають, що загалом економіка, як і раніше, "у доволі хорошій формі", незважаючи на негативний вплив імпортних мит і уповільнення ринку праці США, повідомляє агентство Bloomberg.

Соломон також очікує подальшого зростання кількості угод у США. "Нормативно-правове середовище, що змінилося" означає, що глави компаній стають дедалі амбітнішими в питаннях злиттів і поглинань, вважає він.

При цьому глава Goldman заявив, що очікує зниження на фондових ринках у найближчі 12-24 місяці. Але це не повинно дивувати, враховуючи тривалий підйом котирувань акцій, особливо найбільших компаній, що займаються технологіями штучного інтелекту, зазначив він.

Банк має намір нарощувати інвестиції в нові технології для поліпшення продуктивності праці співробітників. "Цього року ми витратимо $6 млрд на технології. Я б хотів витратити $8 млрд, але не можу собі цього дозволити, тому що мені потрібно забезпечити прибуток", - сказав Соломон.

"Є підрозділи, де кількість робочих місць, фактична зайнятість скоротиться" внаслідок технологічних удосконалень, сказав він. При цьому Соломон очікує, що загальна чисельність персоналу Goldman, ймовірно, збільшиться протягом наступного десятиліття.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

