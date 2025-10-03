Фінансові новини
Глава Goldman очікує прискорення зростання економіки США у 2026 р.
15:52 03.10.2025 |
Головний виконавчий директор Goldman Sachs Group Девід Соломон очікує на прискорення темпів зростання економіки США в 2026 році за рахунок збереження стимулювалььних заходів і підвищення витрат у технологічній сфері, що може переважити ослаблення ринку праці та геополітичну нестабільність.
За його словами, державні витрати і "все це будівництво ШІ-інфраструктури" означають, що загалом економіка, як і раніше, "у доволі хорошій формі", незважаючи на негативний вплив імпортних мит і уповільнення ринку праці США, повідомляє агентство Bloomberg.
Соломон також очікує подальшого зростання кількості угод у США. "Нормативно-правове середовище, що змінилося" означає, що глави компаній стають дедалі амбітнішими в питаннях злиттів і поглинань, вважає він.
При цьому глава Goldman заявив, що очікує зниження на фондових ринках у найближчі 12-24 місяці. Але це не повинно дивувати, враховуючи тривалий підйом котирувань акцій, особливо найбільших компаній, що займаються технологіями штучного інтелекту, зазначив він.
Банк має намір нарощувати інвестиції в нові технології для поліпшення продуктивності праці співробітників. "Цього року ми витратимо $6 млрд на технології. Я б хотів витратити $8 млрд, але не можу собі цього дозволити, тому що мені потрібно забезпечити прибуток", - сказав Соломон.
"Є підрозділи, де кількість робочих місць, фактична зайнятість скоротиться" внаслідок технологічних удосконалень, сказав він. При цьому Соломон очікує, що загальна чисельність персоналу Goldman, ймовірно, збільшиться протягом наступного десятиліття.
