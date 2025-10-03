Авторизация

Туреччина не має наміру відмовлятися від російського газу - міністр енергетики

 

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що країна продовжить купувати газ у Росії.

"Ми не можемо сказати нашим громадянам: "Газ закінчився". Нам необхідний доступ до цих ресурсів без ущемлення інтересів безпеки енергопостачання. (...) Нам потрібно купувати газ, який ми можемо отримати з Росії, Азербайджану і Туркменістану. Ми також продовжуємо видобувати газ у Чорному морі", - сказав Байрактар у четвер в інтерв'ю телеканалу CNN Turk.

Міністр також зазначив наявність угод про постачання газу з Росією в умовах наближення зимового сезону.

РФ і Туреччина 10 жовтня 2016 року підписали угоду щодо постачання газопроводом "Турецький потік" по дну Чорного моря з Анапського району Краснодарського краю. Постачання палива в європейську частину Туреччини почалося в січні 2020 року.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом 25 вересня заявив, що хотів би припинення закупівель Туреччиною російських енергоносіїв, поки триває війна в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

