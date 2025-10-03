Фінансові новини
03.10.25
15:49
RSS
Після інциденту в аеропорту Мюнхена прем'єр Баварії вимагає збивати дрони
13:56 03.10.2025 |
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вимагає, щоб німецька поліція збивала невідомі дрони, та повідомив, що його федеральна земля вже готує відповідний закон.
Про це він заявив виданню Bild, пише "Європейська правда".
Зьодер сказав про це після того, як вночі 3 жовтня аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через повідомлення про дрони.
"Інциденти з дронами свідчать про великий тиск. Відтепер має діяти правило: збивати, а не чекати! І робити це послідовно! Наша поліція повинна мати можливість негайно збивати дрони", - заявив баварський прем'єр.
Він сказав, що Німеччині потрібен ефективний захист всієї інфраструктури та військових об'єктів.
"Баварія готує швидкий закон з цього приводу. Ми розглянемо це питання вже у вівторок на засіданні Ради міністрів. Федеральний уряд також повинен якнайшвидше внести зміни до закону про безпеку польотів. Мова йде не тільки про запобігання шпигунству. Наша інфраструктура повинна залишатися працездатною в будь-який час. Ми повинні мати суверенітет над нашим повітряним простором", - сказав Зьодер.
Пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.
Не змогли вилетіти 17 рейсів, що зачепило майже 3 тисяч пасажирів. Крім того, 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені.
Наразі правоохоронці не змогли встановити, хто стоїть за польотами дронів. Ні дрони, ні підозрювані не були виявлені.
Нещодавно над північною землею Шлезвіг-Гольштайн були помічені підозрілі дрони.
Німецька влада вважає, що ці безпілотники навмисно пролетіли над критичними об'єктами інфраструктури на півночі країни.
