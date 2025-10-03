Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінський суд виніс несподіване рішення щодо пошкодження кабелів в Балтійському морі
13:34 03.10.2025 |
У п'ятницю Гельсінський районний суд постановив, що Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана та двох його помічників з нафтового танкера Eagle S із російського "тіньового флоту", яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів в Балтійському морі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Фінська держава повинна сплатити судові витрати моряків, які становлять приблизно 195 тисяч євро.
Прокурор вимагав, щоб капітан Eagle S Давіт Вадачкорія та помічники капітана Роберт Егізарян і Сантуш Кумар Чаурасія були засуджені щонайменше до 2,5 року безумовного позбавлення волі.
Під час процесу адвокат судновласника Eagle S, а також обвинувачені наголошували, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі. Тепер окружний суд ухвалив таке саме рішення.
Суд розглядав справу з кінця серпня, було заслухано кількох свідків і подано письмові докази. Центральна кримінальна поліція розслідувала справу приблизно пів року.
У своєму рішенні Гельсінський окружний суд зазначив, що у справі Eagle S кримінальна юрисдикція щодо пошкоджень кабелів у Фінській затоці належить або державі прапора судна, або судам країн громадянства обвинувачених.
Нагадаємо, прокурори стверджували, що танкер Eagle S, який належить до російського "тіньового флоту", навмисно тягнув якір по дну моря, щоб пошкодити електрокабель Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири інтернет-кабелі під час інциденту, що стався в грудні 2024 року.
Фінські органи затримали танкер майже одразу після інциденту, він понад два місяці простояв на якорі неподалік Гельсінкі.
У березні 2025 року суд зняв арешт з Eagle S через відсутність достатніх підстав для продовження арешту, після чого судно полишило територіальні води Фінляндії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників
|Продажі смартфонів у Росії обвалилися на 25%
|Туреччина не має наміру відмовлятися від російського газу - міністр енергетики
|У Бельгії розслідують появу 15 дронів над військовою базою
|Після інциденту в аеропорту Мюнхена прем'єр Баварії вимагає збивати дрони
|Фінський суд виніс несподіване рішення щодо пошкодження кабелів в Балтійському морі
Бізнес
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts
|Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком