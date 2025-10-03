Фінський суд виніс несподіване рішення щодо пошкодження кабелів в Балтійському морі

У п'ятницю Гельсінський районний суд постановив, що Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана та двох його помічників з нафтового танкера Eagle S із російського "тіньового флоту", яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів в Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Фінська держава повинна сплатити судові витрати моряків, які становлять приблизно 195 тисяч євро.

Прокурор вимагав, щоб капітан Eagle S Давіт Вадачкорія та помічники капітана Роберт Егізарян і Сантуш Кумар Чаурасія були засуджені щонайменше до 2,5 року безумовного позбавлення волі.

Під час процесу адвокат судновласника Eagle S, а також обвинувачені наголошували, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі. Тепер окружний суд ухвалив таке саме рішення.

Суд розглядав справу з кінця серпня, було заслухано кількох свідків і подано письмові докази. Центральна кримінальна поліція розслідувала справу приблизно пів року.

У своєму рішенні Гельсінський окружний суд зазначив, що у справі Eagle S кримінальна юрисдикція щодо пошкоджень кабелів у Фінській затоці належить або державі прапора судна, або судам країн громадянства обвинувачених.

Нагадаємо, прокурори стверджували, що танкер Eagle S, який належить до російського "тіньового флоту", навмисно тягнув якір по дну моря, щоб пошкодити електрокабель Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири інтернет-кабелі під час інциденту, що стався в грудні 2024 року.

Фінські органи затримали танкер майже одразу після інциденту, він понад два місяці простояв на якорі неподалік Гельсінкі.

У березні 2025 року суд зняв арешт з Eagle S через відсутність достатніх підстав для продовження арешту, після чого судно полишило територіальні води Фінляндії.