FT: ЄС хоче віддати заморожені активи Дерипаски Raiffeisen для компенсації збитків у РФ
12:57 03.10.2025 |
Європейський Союз обговорює зняття санкцій з активів, пов'язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати австрійському банку Raiffeisen Bank International (RBI) збитки у розмірі 2 млрд євро. Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників.
За інформацією джерел газети, розблокування заморожених акцій австрійської будівельної компанії Strabag, компанію-власника яких повʼязують з Дерипаскою, є в останньому проєкті пакета санкцій ЄС.
Рішення пояснюють тим, що російський суд зобов'язав стягнути 2 млрд євро з RBI як відшкодування збитків російському співвласнику віденської компанії Strabag - Расперії.
Також російський суд постановив передати акції Strabag австрійському банку. Але оскільки вони є під санкціями ЄС, реалізувати це рішення наразі неможливо.
Водночас деякі європейські чиновники побоюються, що цей крок легітимізує рішення російських судів і надасть іншим олігархам інструмент для відновлення доступу до своїх активів через позови проти західних компаній.
Ініціювала пропозицію Австрія. Але, як пише газета, кілька країн-членів ЄС планують виступити проти цього на зустрічі послів, запланованій на п'ятницю, 3 жовтня.
Raiffeisen є найбільшим західним банком, який залишився в Росії після початку повномасштабної війни в Україні.
Він намагався скоротити присутність у країні, але російські регулятори блокують його вихід, адже банк залишається одним із небагатьох каналів доступу РФ до міжнародної платіжної системи SWIFT.
У грудні 2023 року RBI заявив про намір купити частку у віденській Strabag за 1,5 млрд євро у російської Расперії, яку Strabag пов'язував із російським мільярдером Олегом Дерипаскою.
США у травні 2024 року визначили Расперію частиною групи російських компаній, що досі контролюються Дерипаскою, коли запровадили санкції проти деяких з них.
Побоюючись негативної реакції з боку США, RBI відмовився від придбання частки у Strabag.
