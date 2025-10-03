FT: ЄС хоче віддати заморожені активи Дерипаски Raiffeisen для компенсації збитків у РФ

Європейський Союз обговорює зняття санкцій з активів, пов'язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати австрійському банку Raiffeisen Bank International (RBI) збитки у розмірі 2 млрд євро. Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

За інформацією джерел газети, розблокування заморожених акцій австрійської будівельної компанії Strabag, компанію-власника яких повʼязують з Дерипаскою, є в останньому проєкті пакета санкцій ЄС.

Рішення пояснюють тим, що російський суд зобов'язав стягнути 2 млрд євро з RBI як відшкодування збитків російському співвласнику віденської компанії Strabag - Расперії.

Також російський суд постановив передати акції Strabag австрійському банку. Але оскільки вони є під санкціями ЄС, реалізувати це рішення наразі неможливо.

Водночас деякі європейські чиновники побоюються, що цей крок легітимізує рішення російських судів і надасть іншим олігархам інструмент для відновлення доступу до своїх активів через позови проти західних компаній.

Ініціювала пропозицію Австрія. Але, як пише газета, кілька країн-членів ЄС планують виступити проти цього на зустрічі послів, запланованій на п'ятницю, 3 жовтня.

Raiffeisen є найбільшим західним банком, який залишився в Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

Він намагався скоротити присутність у країні, але російські регулятори блокують його вихід, адже банк залишається одним із небагатьох каналів доступу РФ до міжнародної платіжної системи SWIFT.

У грудні 2023 року RBI заявив про намір купити частку у віденській Strabag за 1,5 млрд євро у російської Расперії, яку Strabag пов'язував із російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

США у травні 2024 року визначили Расперію частиною групи російських компаній, що досі контролюються Дерипаскою, коли запровадили санкції проти деяких з них.

Побоюючись негативної реакції з боку США, RBI відмовився від придбання частки у Strabag.